Medioambiente

Con la entrega de 1.400 ejemplares, San Lorenzo impulsa una ciudad más verde

La Municipalidad distribuyó ejemplares de limoneros, naranjos y mandarinos entre vecinos previamente inscriptos. La iniciativa forma parte de un plan integral que busca ampliar el patrimonio arbóreo de la ciudad y fomentar el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.