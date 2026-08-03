La ciudad de San Lorenzo llevó adelante una nueva jornada de promoción ambiental con la entrega de 1.400 árboles frutales a vecinos de la ciudad. La actividad, desarrollada en el Campo de la Gloria, permitió distribuir ejemplares de limón, naranja y mandarina a personas que se habían inscripto previamente a través de un sistema online.
Con la entrega de 1.400 ejemplares, San Lorenzo impulsa una ciudad más verde
La Municipalidad distribuyó ejemplares de limoneros, naranjos y mandarinos entre vecinos previamente inscriptos. La iniciativa forma parte de un plan integral que busca ampliar el patrimonio arbóreo de la ciudad y fomentar el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.
La propuesta tuvo como objetivo incentivar la plantación de árboles en patios y jardines particulares para incrementar la masa verde urbana, generar nuevos espacios de vegetación dentro de los centros de manzana y fortalecer el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente.
La entrega estuvo a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y contó con la participación de los chicos que integran el Vivero Inclusivo, quienes acompañaron la actividad.
Los ejemplares fueron asignados bajo el compromiso de que cada beneficiario se encargará de su plantación y posterior mantenimiento, con el propósito de garantizar el crecimiento y conservación de las especies.
Un plan integral de forestación
La distribución de árboles frutales forma parte de una política forestal más amplia que impulsa el municipio de San Lorenzo y que contempla distintas acciones para incrementar y preservar el patrimonio arbóreo de la ciudad.
Entre las medidas implementadas se destacan la instalación de cortinas forestales obligatorias en establecimientos industriales, el plan de reforestación de plazas y espacios públicos, la incorporación de más de un centenar de árboles en el Campo de la Gloria y el programa anual de reposición de ejemplares en las veredas.
Además, la campaña complementa el programa municipal de entrega de especies ornamentales, mediante el cual cada año se plantan alrededor de mil nuevos árboles en distintos sectores de la ciudad.
Más verde para los hogares
El intendente Leonardo Raimundo destacó que la iniciativa busca involucrar a los vecinos en la construcción de una ciudad más sustentable.
"Dentro de la política forestal que lleva adelante la Municipalidad de San Lorenzo hay varias etapas. Hoy estamos efectuando una 'suelta de árboles', que es darles a los vecinos árboles frutales para que puedan plantarlos en sus patios y se configuren masas verdes en los centros de manzana. Eso también contribuye a una ciudad más verde, una ciudad más amigable con el medio ambiente y una ciudad con más oxígeno", señaló el mandatario.
Desde el municipio remarcaron que este tipo de acciones no solo contribuyen a incrementar la cobertura vegetal urbana, sino que también promueven la participación activa de la comunidad en el cuidado del arbolado, un aspecto considerado clave para mejorar la calidad ambiental y la sustentabilidad de la ciudad.