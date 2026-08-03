San Jerónimo Norte volverá a vestirse de deporte y solidaridad con una nueva edición de la Running Fest 2026, que se desarrollará el próximo sábado 24 de octubre. La propuesta reunirá a corredores, familias y vecinos en una jornada que trascenderá lo deportivo para convertirse en un espacio de encuentro comunitario y concientización.
Running Fest combinará deporte y concientización por el "Octubre Rosa" en San Jerónimo Norte
La ciudad ya tiene fecha para una nueva edición de la San Jerónimo Norte Running Fest. El evento se realizará el sábado 24 de octubre y volverá a reunir a corredores y familias en una jornada que combinará actividad física, recreación y un fuerte mensaje de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.
Este año, el evento se desarrollará en el marco del Octubre Rosa, la campaña internacional dedicada a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Bajo ese lema, los organizadores buscan que cada participante no solo disfrute de la actividad física, sino que también se sume a un mensaje de cuidado de la salud y prevención.
Una carrera con un mensaje de prevención
La Running Fest se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región y, en esta edición, volverá a combinar la práctica deportiva con una causa de alto impacto social.
Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fomentar hábitos saludables y reforzar la importancia de los controles médicos preventivos, utilizando al deporte como una herramienta para generar conciencia y participación ciudadana.
Distancias para todos los niveles
La jornada ofrecerá alternativas tanto para corredores experimentados como para quienes desean iniciarse en este tipo de competencias.
El programa contempla una prueba participativa de 3 kilómetros, pensada para quienes quieran sumarse de manera recreativa, y dos distancias competitivas, de 5 y 10 kilómetros, destinadas a atletas y aficionados que buscan un desafío deportivo.
La propuesta permitirá que personas de distintas edades y niveles de entrenamiento puedan formar parte de la experiencia.
Mucho más que una competencia
Además de las pruebas atléticas, la Running Fest contará con una completa infraestructura para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes, incluyendo puestos de hidratación, asistencia médica y cronometraje electrónico.
Todos los corredores que crucen la meta recibirán una medalla finisher, mientras que la jornada también ofrecerá espectáculos musicales en vivo y un paseo de artesanos y emprendedores locales, convirtiendo al evento en una verdadera fiesta para toda la comunidad.
Con la confirmación de la fecha, San Jerónimo Norte comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de una propuesta que año tras año gana protagonismo en el calendario deportivo regional, promoviendo la actividad física, el encuentro entre vecinos y un mensaje de prevención que busca que cada paso contribuya a cuidar la salud.