Edición 2026

Running Fest combinará deporte y concientización por el "Octubre Rosa" en San Jerónimo Norte

La ciudad ya tiene fecha para una nueva edición de la San Jerónimo Norte Running Fest. El evento se realizará el sábado 24 de octubre y volverá a reunir a corredores y familias en una jornada que combinará actividad física, recreación y un fuerte mensaje de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.