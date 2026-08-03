Las jornadas estuvieron a cargo de Valentino Spinozzi, estudiante avanzado de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella, quien abordó temas vinculados al ahorro, las inversiones, el uso responsable de las billeteras virtuales, las diferencias entre tarjetas de débito y crédito, los préstamos y los principales riesgos asociados a las operaciones digitales.
Galnares llevó educación financiera a alumnos de Venado Tuerto, Wheelwright, Murphy y San Eduardo
La diputada provincial Sofía Galnares culminó una nueva etapa de capacitaciones sobre educación financiera que alcanzó a más de 650 estudiantes de escuelas secundarias de Venado Tuerto, Murphy, San Eduardo y Wheelwright. La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para que los jóvenes puedan administrar mejor su dinero, comprender el funcionamiento del sistema financiero y prevenir estafas digitales.
Las capacitaciones se realizaron en la EETP N° 402 "Manuel Belgrano", la EETP N° 602 "General San Martín", el Colegio Sagrado Corazón, el Centro Agrotécnico Regional (CAR), la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 447.
El Taller de Nazareth y Cultura Inglesa, en Venado Tuerto; en la E.E.S.O.P.I. N° 8121 de Murphy; en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 368 de San Eduardo; y en la EETPySOPI N° 8098 y la EESOPI N° 2059 de Wheelwright.
Más de 650 estudiantes participaron de la propuesta
La propuesta tuvo una muy buena recepción por parte de las instituciones educativas, docentes, estudiantes y familias.
Referentes de las comunidades educativas destacaron que las capacitaciones permitieron reforzar contenidos que luego continúan trabajando en el aula con otras herramientas, mientras que muchos alumnos valoraron la utilidad de los temas abordados.
Incluso, varias familias compartieron que sus hijos regresaron entusiasmados a sus casas contando lo aprendido y manifestando que ya podían aplicar esos conocimientos en situaciones cotidianas, lo que reflejó el impacto concreto de la iniciativa.
Herramientas para administrar el dinero desde edades tempranas
"Estamos convencidos de que la educación financiera es una herramienta fundamental para la vida cotidiana. Hoy los jóvenes realizan transferencias, utilizan billeteras virtuales, compran por internet y toman decisiones económicas desde muy temprana edad. Queremos que cuenten con conocimientos que les permitan hacerlo de manera responsable y segura", expresó Galnares.
La legisladora recordó que esta iniciativa surgió a partir de una propuesta presentada ante la Región VII de Educación para acercar estos contenidos a estudiantes de 4° y 5° año de escuelas públicas y privadas del sur santafesino.
"Más de 650 estudiantes ya participaron de estas capacitaciones y creemos que ese es el camino: acercar herramientas útiles que tengan un impacto real en la vida de los jóvenes y los preparen para desenvolverse con mayor autonomía", concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.