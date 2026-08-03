En el sur santafesino

Galnares llevó educación financiera a alumnos de Venado Tuerto, Wheelwright, Murphy y San Eduardo

La diputada provincial Sofía Galnares culminó una nueva etapa de capacitaciones sobre educación financiera que alcanzó a más de 650 estudiantes de escuelas secundarias de Venado Tuerto, Murphy, San Eduardo y Wheelwright. La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para que los jóvenes puedan administrar mejor su dinero, comprender el funcionamiento del sistema financiero y prevenir estafas digitales.