El comienzo de cada mes trae una de las consultas más frecuentes entre millones de argentinos: cuándo cobran las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Calendario de pagos Anses de agosto: todas las fechas para jubilados, AUH, pensiones y asignaciones
La Anses dio a conocer el cronograma completo de pagos de agosto para jubilados, pensionados, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y otras asignaciones. Cómo consultar la fecha de cobro y qué tener en cuenta para evitar demoras.
Jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otros beneficios tienen fechas de pago diferentes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que conocer el calendario oficial permite organizar los gastos, evitar confusiones y reducir la necesidad de realizar consultas o traslados innecesarios.
Cómo consultar el calendario de pagos de ANSES
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto para todas las prestaciones que administra. Como ocurre habitualmente, las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y varían según el tipo de beneficio.
En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, el calendario comenzará el 10 de agosto para quienes tengan DNI finalizado en 0 y concluirá el 24 de agosto para los terminados en 9.
El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 10 de agosto.
1: 11 de agosto.
2: 12 de agosto.
3: 13 de agosto.
4: 14 de agosto.
5: 18 de agosto.
6: 19 de agosto.
7: 20 de agosto.
8: 21 de agosto.
9: 24 de agosto.
Por su parte, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cobrarán durante los últimos días hábiles del mes:
DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.
2 y 3: 26 de agosto.
4 y 5: 27 de agosto.
6 y 7: 28 de agosto.
8 y 9: 31 de agosto.
El mismo esquema de fechas se aplicará para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, cuyos pagos también comenzarán el 10 de agosto y finalizarán el 24.
En tanto, las personas que reciben la Asignación por Embarazo cobrarán en las mismas fechas previstas para la AUH, respetando el orden establecido según la terminación del documento.
Uno de los aspectos que suele generar dudas entre los beneficiarios es la necesidad de concurrir el mismo día del pago. Desde ANSES recuerdan que el dinero permanece depositado en la cuenta bancaria, por lo que no es obligatorio retirarlo en la fecha exacta del cronograma.
Esto permite elegir otro momento para operar y evitar largas filas o demoras en cajeros automáticos y entidades bancarias.
Otra recomendación importante es verificar previamente la fecha de cobro a través de los canales oficiales de ANSES antes de trasladarse a una sucursal. De esa manera se evitan inconvenientes derivados de errores en la interpretación del calendario o cambios administrativos.
Prestaciones familiares, desempleo y pensiones
El calendario difundido por ANSES también incluye las fechas correspondientes a otras prestaciones que alcanzan a distintos grupos de beneficiarios.
La Asignación por Prenatal tendrá un cronograma agrupado por pares de terminaciones de DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
2 y 3: 12 de agosto.
4 y 5: 13 de agosto.
6 y 7: 14 de agosto.
8 y 9: 18 de agosto.
En el caso de la Asignación por Maternidad, el organismo informó que los pagos estarán disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, sin distinción por número de DNI.
El mismo período regirá para las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Todos los titulares podrán cobrar entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a abonarse el 10 de agosto con el siguiente cronograma:
DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
2 y 3: 11 de agosto.
4 y 5: 12 de agosto.
6 y 7: 13 de agosto.
8 y 9: 14 de agosto.
En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrarse desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, independientemente de la terminación del documento.
Por último, quienes reciben la Prestación por Desempleo tendrán las siguientes fechas:
DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.
2 y 3: 25 de agosto.
4 y 5: 26 de agosto.
6 y 7: 27 de agosto.
8 y 9: 28 de agosto.
Qué conviene hacer antes del día de cobro
Más allá del calendario, especialistas en atención previsional recomiendan realizar algunas verificaciones que pueden evitar inconvenientes:
Confirmar la fecha de cobro en los canales oficiales de ANSES antes de concurrir al banco o cajero.
Revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados en el organismo.
Si el beneficio se deposita en una cuenta bancaria, recordar que el dinero permanece acreditado y puede retirarse otro día, evitando las jornadas de mayor concurrencia.
En caso de utilizar tarjeta de débito, verificar previamente que continúe vigente y recordar la clave de acceso.
Ante cualquier duda sobre la liquidación, realizar la consulta únicamente a través de los canales oficiales para evitar fraudes o estafas.