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Calendario de pagos Anses de agosto: todas las fechas para jubilados, AUH, pensiones y asignaciones

La Anses dio a conocer el cronograma completo de pagos de agosto para jubilados, pensionados, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y otras asignaciones. Cómo consultar la fecha de cobro y qué tener en cuenta para evitar demoras.