Cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones desde agosto de 2026

Para agosto de 2026, ANSES calculó una movilidad del 1,89%

La actualización de agosto también alcanza a las asignaciones familiares.

Mirá también

Las nuevas jubilaciones nacionales retroceden un 45% respecto de lo sucedido en el pasado año

Mirá también

ANSES: quiénes cobran el martes 21 de julio y cómo consultar la fecha y el lugar de pago

Mirá también

Los salarios de empleados públicos son los que más pierden frente a la inflación

Mirá también

Jubilaciones ANSES agosto 2026: cuánto cobrarán los jubilados con el aumento