El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 3 de agosto de 2026 que alcanza a cinco provincias del norte y noreste del país.
Alerta amarilla por tormentas: las cinco provincias afectadas este lunes
El SMN anticipó tormentas localmente fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica para sectores del norte y noreste argentino.
El organismo advirtió que se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos.
Las zonas alcanzadas por la advertencia son el norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa.
Qué fenómenos se esperan
De acuerdo con el informe oficial del SMN, las tormentas podrían presentarse con fuerte intensidad y generar importantes acumulados de lluvia en poco tiempo.
Además de las ráfagas y el granizo, el organismo indicó que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunas localidades.
Las recomendaciones
Ante la vigencia de la alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para disminuir los riesgos durante las tormentas.
Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar salir de los hogares mientras duren los fenómenos, no sacar la basura y mantener despejados los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.
También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas durante la tormenta.
En caso de encontrarse al aire libre, el organismo recomienda buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.