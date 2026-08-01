Tras una jornada marcada por la inestabilidad y el cambio de masa de aire, la ciudad de Santa Fe comienza a dejar atrás las precipitaciones dispersas. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados al caer la tarde de este sábado 1 de agosto, la capital provincial transita un mejoramiento gradual de las condiciones, aunque el termómetro reflejará una marcada variabilidad térmica durante la primera semana del mes.
Clima en Santa Fe: tras las lluvias, ¿cómo seguirá el tiempo los próximos días?
Luego de las precipitaciones aisladas, la capital provincial experimenta una mejora gradual de las condiciones con el termómetro en 17.7°C.
A las 19 horas de hoy, la temperatura en la ciudad se ubicaba en los 17.7°C con el cielo ligeramente nublado. La humedad se mantenía en un 73%, la presión en 1011 hPa y los vientos del sudeste soplaban a 10 km/h, consolidando un ambiente fresco para el cierre de la jornada. De cara a la noche, se espera que el cielo permanezca algo nublado, sin probabilidades de lluvias y con un termómetro que rondará los 15°C.
Un domingo más frío y el inicio de semana
El pronóstico oficial extendido detalla que el domingo 2 de agosto se registrará el descenso térmico más marcado en cuanto a las mínimas. Se anticipa una jornada con una temperatura mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 20°C.
Sin embargo, el escenario cambiará levemente hacia el lunes 3 de agosto. Para el inicio de la semana laboral, el organismo prevé un moderado repunte de las marcas térmicas, con una mínima de 13°C y una máxima estimada en 21°C. La tendencia a la inestabilidad o los vientos del sector sur volverán a impactar el martes 4 de agosto, día en que se espera un nuevo retroceso del termómetro, fijando una mínima de 14°C y una máxima de apenas 18°C.
Tendencia para el resto de la semana: ¿cuándo vuelve el calor?
El informe a mediano plazo del SMN permite vislumbrar un comportamiento oscilante en el invierno santafesino. El miércoles 5 de agosto, el frío se hará sentir nuevamente en las primeras horas con 11°C de mínima, alcanzando los 20°C por la tarde.
El verdadero quiebre meteorológico de la semana ocurrirá el jueves 6 de agosto. Para ese día, el viento norte provocará un fuerte ascenso de la temperatura en toda la región central, llevando la máxima hasta los 27°C, con una mínima de 14°C. Finalmente, el viernes 7 de agosto el clima retornará a los carriles habituales de la época, con un marcado descenso que posicionará la mínima en 9°C y la máxima en 20°C.