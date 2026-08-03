En menos de cinco minutos podés conocer cómo estará el tiempo, qué pasa en las rutas, dónde habrá cortes programados de energía, quiénes cobran este lunes y cuáles son las recomendaciones para evitar demoras. Todo lo que necesitás saber antes de salir de casa.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 3 de agosto
Clima, tránsito, cortes de luz, cobros de ANSES y toda la información de servicio para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana.
Clima: una mañana con neblina y posibilidad de chaparrones hacia la tarde
El lunes comenzó con 15,9°C, cielo mayormente nublado, 94% de humedad, viento del sudeste a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mañana con neblina, sin lluvias, pero las condiciones cambiarán con el correr de las horas.
Durante la tarde y la noche existe entre 10 y 40% de probabilidad de chaparrones, mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 21°C.
Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h, primero del sudeste y luego del este.
¿Cómo seguirá la semana?
Martes: 14°C de mínima y 17°C de máxima.
Miércoles: 11°C y 20°C.
Jueves: ascenso marcado de la temperatura, con mínima de 14°C y máxima de 27°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la tarde será templada, la mañana comenzó fresca y con elevada humedad. Un abrigo liviano será suficiente y, si tenés actividades al aire libre durante la tarde, conviene llevar paraguas por la posibilidad de chaparrones.
Tránsito: precaución por niebla, obras y desvíos
La principal novedad de este lunes está en las rutas del sur provincial, donde bancos de niebla reducen considerablemente la visibilidad.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial recomienda extremar la precaución en:
Ruta Nacional 33.
Ruta Nacional 8.
Ruta Provincial 14.
Autopista Rosario-Córdoba.
Puente Carretero
Continúan las modificaciones por la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.
Permanece habilitado el desvío hacia Santo Tomé en la cabecera santafesina, mientras que la mano hacia Santa Fe funciona con doble circulación en un tramo de aproximadamente 200 metros.
Si viajás hacia Santo Tomé: salí con algunos minutos de anticipación porque pueden registrarse demoras.
Como alternativa sigue disponible la Autopista Santa Fe-Rosario para quienes necesiten evitar la zona del puente.
Autopista Santa Fe-Rosario
También hay reducción de calzada por obras entre los kilómetros 118 y 121, a la altura del desvío Arijón, en sentido hacia Santa Fe.
Ruta Nacional A012
Comenzaron trabajos de reparación en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires y continúa el corte total en el cruce con la Ruta Nacional 34, por lo que permanecen vigentes los desvíos para tránsito liviano y pesado
Cortes de luz programados
La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas del servicio para este lunes.
Santa Fe
De 9 a 13 horas
Pavón, Echagüe, French e Italia.
Pavón, Juan de la Rosa, Talcahuano y Ángel Godoy.
Sauce Viejo
De 11 a 13 horas
Calle 8.
Calle 18.
Calle 33.
Estrella Federal.
Los trabajos podrán suspenderse si las condiciones climáticas no son adecuadas.
ANSES: quiénes cobran este lunes
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de agosto.
Durante esta jornada cobran:
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones.
Además, desde este mes rige el incremento del 1,89% para jubilaciones y pensiones.
Los principales haberes quedaron de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $419.775,93.
Con bono: $489.775,93.
PUAM: $335.820,74.
PNC: $293.843,14.
También puede interesarte
Además de las cuestiones de servicio, este lunes también son noticia:
El paro docente nacional y su impacto en escuelas santafesinas.
Los cortes programados de energía.
La actualización del pronóstico para la ciudad.
El estado del tránsito en rutas provinciales y nacionales.
Antes de salir de casa
✔ Clima: mañana con neblina; posibles chaparrones desde la tarde.
✔ Tránsito: circular con precaución por el Puente Carretero y las rutas del sur; obras en la Autopista Santa Fe-Rosario y en la RN A012.
✔ Cortes de luz: interrupciones programadas en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo entre las 9 y las 13.
✔ Agua: sin cortes informados.
✔ ANSES: cobran Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
✔ PAMI: atención habitual.
✔ Qué llevar: abrigo liviano y paraguas.
✔ Qué evitar: circular a alta velocidad en rutas con niebla y salir sobre la hora si debés cruzar el Puente Carretero.
Recomendación del día
Antes de iniciar cualquier viaje, consultá el estado del tránsito y el pronóstico actualizado. La combinación de niebla durante la mañana, obras viales y probabilidad de chaparrones por la tarde puede generar demoras en distintos puntos del área metropolitana.