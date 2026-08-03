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Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 3 de agosto

Clima, tránsito, cortes de luz, cobros de ANSES y toda la información de servicio para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana.

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En menos de cinco minutos podés conocer cómo estará el tiempo, qué pasa en las rutas, dónde habrá cortes programados de energía, quiénes cobran este lunes y cuáles son las recomendaciones para evitar demoras. Todo lo que necesitás saber antes de salir de casa.

Clima: una mañana con neblina y posibilidad de chaparrones hacia la tarde

El lunes comenzó con 15,9°C, cielo mayormente nublado, 94% de humedad, viento del sudeste a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mañana con neblina, sin lluvias, pero las condiciones cambiarán con el correr de las horas.

Durante la tarde y la noche existe entre 10 y 40% de probabilidad de chaparrones, mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 21°C.

Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h, primero del sudeste y luego del este.

¿Cómo seguirá la semana?

Martes: 14°C de mínima y 17°C de máxima.

Miércoles: 11°C y 20°C.

Jueves: ascenso marcado de la temperatura, con mínima de 14°C y máxima de 27°C.

¿Conviene salir con abrigo?

Sí. Aunque la tarde será templada, la mañana comenzó fresca y con elevada humedad. Un abrigo liviano será suficiente y, si tenés actividades al aire libre durante la tarde, conviene llevar paraguas por la posibilidad de chaparrones.

Leé la nota completa en El Litoral

clima Créditos: Flavio RainaUna mañana con neblina y posibilidad de chaparrones hacia la tarde Créditos: Flavio Raina

Tránsito: precaución por niebla, obras y desvíos

La principal novedad de este lunes está en las rutas del sur provincial, donde bancos de niebla reducen considerablemente la visibilidad.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial recomienda extremar la precaución en:

Ruta Nacional 33.

Ruta Nacional 8.

Ruta Provincial 14.

Autopista Rosario-Córdoba.

Puente Carretero

Continúan las modificaciones por la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.

Permanece habilitado el desvío hacia Santo Tomé en la cabecera santafesina, mientras que la mano hacia Santa Fe funciona con doble circulación en un tramo de aproximadamente 200 metros.

Si viajás hacia Santo Tomé: salí con algunos minutos de anticipación porque pueden registrarse demoras.

Como alternativa sigue disponible la Autopista Santa Fe-Rosario para quienes necesiten evitar la zona del puente.

Autopista Santa Fe-Rosario

También hay reducción de calzada por obras entre los kilómetros 118 y 121, a la altura del desvío Arijón, en sentido hacia Santa Fe.

Ruta Nacional A012

Comenzaron trabajos de reparación en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires y continúa el corte total en el cruce con la Ruta Nacional 34, por lo que permanecen vigentes los desvíos para tránsito liviano y pesado

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Tránsito: precaución por niebla, obras y desvíos Créditos: Flavio RainaTránsito: precaución por niebla, obras y desvíos Créditos: Flavio Raina

Cortes de luz programados

La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas del servicio para este lunes.

Santa Fe

De 9 a 13 horas

Pavón, Echagüe, French e Italia.

Pavón, Juan de la Rosa, Talcahuano y Ángel Godoy.

Sauce Viejo

De 11 a 13 horas

Calle 8.

Calle 18.

Calle 33.

Estrella Federal.

Los trabajos podrán suspenderse si las condiciones climáticas no son adecuadas.

Leé la nota completa en El Litoral

ANSES: quiénes cobran este lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de agosto.

Durante esta jornada cobran:

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones.

Además, desde este mes rige el incremento del 1,89% para jubilaciones y pensiones.

Los principales haberes quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,93.

Con bono: $489.775,93.

PUAM: $335.820,74.

PNC: $293.843,14.

También puede interesarte

Además de las cuestiones de servicio, este lunes también son noticia:

El paro docente nacional y su impacto en escuelas santafesinas.

Los cortes programados de energía.

La actualización del pronóstico para la ciudad.

El estado del tránsito en rutas provinciales y nacionales.

Antes de salir de casa

✔ Clima: mañana con neblina; posibles chaparrones desde la tarde.

✔ Tránsito: circular con precaución por el Puente Carretero y las rutas del sur; obras en la Autopista Santa Fe-Rosario y en la RN A012.

✔ Cortes de luz: interrupciones programadas en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo entre las 9 y las 13.

✔ Agua: sin cortes informados.

✔ ANSES: cobran Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

✔ PAMI: atención habitual.

✔ Qué llevar: abrigo liviano y paraguas.

✔ Qué evitar: circular a alta velocidad en rutas con niebla y salir sobre la hora si debés cruzar el Puente Carretero.

Recomendación del día

Antes de iniciar cualquier viaje, consultá el estado del tránsito y el pronóstico actualizado. La combinación de niebla durante la mañana, obras viales y probabilidad de chaparrones por la tarde puede generar demoras en distintos puntos del área metropolitana.

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