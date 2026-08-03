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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 3 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Corte programados de la EPE. Crédito: Archivo El LitoralCorte programados de la EPE. Crédito: Archivo El Litoral
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este lunes se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en Santa Fe y Sauce Viejo.

Cortes programados

Santa Fe

09:00 - 13:00 Pavón, Echagüe, French e Italia

09:00 - 13:00 Pavón, J de la Rosa, Talcahuano y A. Godoy

Sauce Viejo

11:00 - 13:00 Calle 8, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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