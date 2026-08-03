El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Además, continúa el corte total en la intersección de la A012 con la Ruta Nacional 34, debido a las tareas de mantenimiento entre Ricardone y Roldán. Permanecen vigentes los desvíos para vehículos livianos y las restricciones para el tránsito pesado, que solo puede acceder al Parque Industrial de Roldán por la A012 y la RN 1V09.