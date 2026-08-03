#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Vivo Lunes 3 de agosto de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:17 / Lun. 03.08.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)

08:17 / Lun. 03.08.2026

Reducción de calzada

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y  G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-

Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (16.00 - 07.00 hs)

08:17 / Lun. 03.08.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada:  calle Alejandro Greca entre  L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo

Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.

Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona  a recorrido habitual.

08:06 / Lun. 03.08.2026

Reducción de calzada en Autopista Santa Fe -Rosario

Desde el KM 118 a KM 121, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe

Desde el KM 96 a KM 98, altura de Arocena - Sentido a Santa Fe

Desde KM 153 a KM 152, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario

07:09 / Lun. 03.08.2026

Rutas y caminos

En la Ruta Nacional A012, comenzaron los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires, obras que se extenderán hasta el sábado 8 de agosto. Los sectores de trabajo están señalizados, aunque se prevén demoras en la circulación y se solicita respetar las indicaciones del personal vial.

Además, continúa el corte total en la intersección de la A012 con la Ruta Nacional 34, debido a las tareas de mantenimiento entre Ricardone y Roldán. Permanecen vigentes los desvíos para vehículos livianos y las restricciones para el tránsito pesado, que solo puede acceder al Parque Industrial de Roldán por la A012 y la RN 1V09.

Puente Carretero: desvío y circulación con doble sentido

En el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe, continúan las modificaciones de tránsito por la construcción del nuevo viaducto. En la cabecera santafesina permanece habilitado un desvío hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, mientras que la mano con sentido hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros.

Desde Vialidad Nacional recomiendan prever demoras superiores a las habituales, extremar la precaución y, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.

06:42 / Lun. 03.08.2026

Visibilidad reducida por bancos de niebla en rutas de la región Sur

Se recomienda extremar las medidas de precaución al transitar en: RN 33, RN 8, RP 14 y en autopista Rosario Córdoba

06:40 / Lun. 03.08.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 118 a KM 121, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro