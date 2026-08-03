Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (16.00 - 07.00 hs)
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Reducción de calzada en Autopista Santa Fe -Rosario
Desde el KM 118 a KM 121, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe
Desde el KM 96 a KM 98, altura de Arocena - Sentido a Santa Fe
Desde KM 153 a KM 152, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario
Rutas y caminos
En la Ruta Nacional A012, comenzaron los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires, obras que se extenderán hasta el sábado 8 de agosto. Los sectores de trabajo están señalizados, aunque se prevén demoras en la circulación y se solicita respetar las indicaciones del personal vial.
Además, continúa el corte total en la intersección de la A012 con la Ruta Nacional 34, debido a las tareas de mantenimiento entre Ricardone y Roldán. Permanecen vigentes los desvíos para vehículos livianos y las restricciones para el tránsito pesado, que solo puede acceder al Parque Industrial de Roldán por la A012 y la RN 1V09.
Puente Carretero: desvío y circulación con doble sentido
En el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe, continúan las modificaciones de tránsito por la construcción del nuevo viaducto. En la cabecera santafesina permanece habilitado un desvío hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, mientras que la mano con sentido hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros.
Desde Vialidad Nacional recomiendan prever demoras superiores a las habituales, extremar la precaución y, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Visibilidad reducida por bancos de niebla en rutas de la región Sur
Se recomienda extremar las medidas de precaución al transitar en: RN 33, RN 8, RP 14 y en autopista Rosario Córdoba