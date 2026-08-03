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Santo Domingo será sede del 3° Simposio Latinoamericano de Escultores "Huellas del Espinal"

Del 24 al 29 de agosto, seis artistas trabajarán en vivo en el Paseo del Espinal, donde crearán esculturas inspiradas en la fauna autóctona. Las obras pasarán a integrar de manera permanente este espacio público, con el objetivo de fortalecer el patrimonio cultural y natural de la localidad.

El encuentro reunirá a destacados artistas del 24 al 29 de agosto en el Paseo del Espinal. Foto: GentilezaEl encuentro reunirá a destacados artistas del 24 al 29 de agosto en el Paseo del Espinal. Foto: Gentileza
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Con el propósito de poner en valor la identidad regional a través del arte, la localidad de Santo Domingo será escenario del 3° Simposio Latinoamericano de Escultores “Huellas del Espinal”, un encuentro que reunirá a destacados artistas del 24 al 29 de agosto en el Paseo del Espinal.

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Durante una semana, seis escultores desarrollarán sus obras en vivo, permitiendo que vecinos y visitantes puedan seguir de cerca cada etapa del proceso creativo. Las piezas estarán inspiradas en la fauna característica del Espinal, uno de los ecosistemas más representativos de la región.

La propuesta busca consolidar al Paseo del Espinal como un espacio donde confluyan el arte, la naturaleza y la identidad local.

El encuentro reunirá a destacados artistas del 24 al 29 de agosto en el Paseo del Espinal. Foto: GentilezaEl encuentro reunirá a destacados artistas del 24 al 29 de agosto en el Paseo del Espinal. Foto: Gentileza

Al finalizar el simposio, las esculturas quedarán instaladas de forma permanente en el predio, enriqueciendo el patrimonio cultural de Santo Domingo y convirtiéndose en un atractivo para quienes visiten la localidad.

Arte con identidad regional

El simposio propone una experiencia abierta a toda la comunidad, en la que el público podrá observar el trabajo de los artistas, conocer las técnicas de escultura y apreciar cómo una obra toma forma desde sus primeras etapas hasta su finalización.

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Además de fomentar el intercambio cultural, la iniciativa busca destacar la riqueza del Espinal y promover su conservación mediante expresiones artísticas que reflejen la biodiversidad y la esencia del paisaje santafesino.

Una invitación a toda la comunidad

Desde la organización invitaron a vecinos y turistas a recorrer el Paseo del Espinal durante los días del encuentro y formar parte de una propuesta que combina creatividad, cultura y naturaleza.

El encuentro reunirá a destacados artistas del 24 al 29 de agosto en el Paseo del Espinal. Foto: GentilezaEl encuentro reunirá a destacados artistas del 24 al 29 de agosto en el Paseo del Espinal. Foto: Gentileza

Con cada una de las esculturas que se incorporarán al espacio público, el simposio dejará una nueva huella en Santo Domingo, fortaleciendo un patrimonio que podrá ser disfrutado por las generaciones presentes y futuras.

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