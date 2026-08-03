Departamento Las Colonias

Santo Domingo será sede del 3° Simposio Latinoamericano de Escultores "Huellas del Espinal"

Del 24 al 29 de agosto, seis artistas trabajarán en vivo en el Paseo del Espinal, donde crearán esculturas inspiradas en la fauna autóctona. Las obras pasarán a integrar de manera permanente este espacio público, con el objetivo de fortalecer el patrimonio cultural y natural de la localidad.