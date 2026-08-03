La Guardia Urbana Rafaelina (GUR) celebró este viernes su 20° aniversario con un acto en el que se puso en valor el recorrido de una institución que, desde hace dos décadas, trabaja en la prevención, el orden y el acompañamiento de la comunidad.
La GUR conmemoró dos décadas de trabajo con un reconocimiento a sus agentes fundadores
Con un acto encabezado por autoridades municipales, la Guardia Urbana Rafaelina conmemoró sus 20 años de trayectoria. Durante la ceremonia se destacó el crecimiento de la institución, su rol dentro del sistema de prevención de la ciudad y se reconoció a los agentes que forman parte del organismo desde su creación.
La actividad fue encabezada por el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, y el director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández, junto al personal que integra el organismo.
A través de un mensaje, el intendente Leonardo Viotti destacó el rol que cumple la institución dentro de la ciudad y ratificó el compromiso del municipio de continuar fortaleciendo sus capacidades.
"Hoy celebramos 20 años de orgullo rafaelino. Veinte años de una Guardia Urbana que nació para cuidar y que hoy es un ejemplo de compromiso, profesionalismo y servicio. Cada agente que integra la GUR lleva en el pecho el escudo de la ciudad. Gracias por estar siempre, en cada barrio, en cada momento. Vamos a seguir invirtiendo y fortaleciendo esta herramienta fundamental porque el cuidado y la tranquilidad de nuestra gente es una prioridad", expresó.
El crecimiento de una herramienta de prevención
Durante el acto, Martínez Saliba resaltó la evolución que experimentó la Guardia Urbana desde su creación y el compromiso demostrado por quienes integran la institución.
"Cumplir 20 años representa mucho más que una fecha. Es reconocer el esfuerzo de quienes apostaron desde el primer día por una herramienta de prevención cercana al vecino, que fue creciendo, profesionalizándose y adaptándose a las necesidades de la ciudad. Hoy la GUR es un actor fundamental dentro del sistema de prevención de Rafaela", sostuvo.
El funcionario también remarcó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y los organismos que forman parte del sistema de prevención, con el objetivo de brindar respuestas más eficientes a las demandas de los vecinos y reforzar la presencia del Estado en el territorio.
Reconocimiento a los agentes fundadores
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de medallas a los integrantes de la Guardia Urbana que permanecen en funciones desde la creación del organismo, en reconocimiento a su vocación de servicio y al compromiso sostenido durante estas dos décadas.
Los reconocimientos fueron entregados a Daniel Aguirre, Carlos Díaz, Romina Hunzinker, Mario Palacio, Natalia Bodoira, Raúl Barbey, José Destéfanis, Walter Lifschitz, Andrea Fernández, Fanny Biglione, Antonio Armentano, Emanuel Torres, Sonia Schonfeld, Jorgelina Cravero y Natalia Benítez.
A veinte años de su puesta en marcha, la Guardia Urbana Rafaelina continúa consolidándose como uno de los pilares del sistema local de prevención, con una labor orientada al orden, la asistencia y el trabajo coordinado con otras instituciones, reafirmando su compromiso con el cuidado y la tranquilidad de los vecinos de Rafaela.