Rafaela

La GUR conmemoró dos décadas de trabajo con un reconocimiento a sus agentes fundadores

Con un acto encabezado por autoridades municipales, la Guardia Urbana Rafaelina conmemoró sus 20 años de trayectoria. Durante la ceremonia se destacó el crecimiento de la institución, su rol dentro del sistema de prevención de la ciudad y se reconoció a los agentes que forman parte del organismo desde su creación.