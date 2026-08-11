Encuentro en Reconquista

Refuerzan la logística sanitaria en el norte santafesino ante una posible emergencia por El Niño

Con el objetivo es anticiparse a posibles escenarios de lluvias intensas, crecidas y evacuaciones, articulando el trabajo de Salud con Protección Civil y los distintos ministerios, el Gobierno de Santa Fe avanza en la planificación integral de recursos y acciones para afrontar una eventual emergencia vinculada al fenómeno de El Niño.