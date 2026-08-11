El Ministerio de Salud puso en marcha las jornadas de formación para personal de centros de salud y hospitales. El primer encuentro provincial fue en el Hospital Central de Reconquista.
Refuerzan la logística sanitaria en el norte santafesino ante una posible emergencia por El Niño
Con el objetivo es anticiparse a posibles escenarios de lluvias intensas, crecidas y evacuaciones, articulando el trabajo de Salud con Protección Civil y los distintos ministerios, el Gobierno de Santa Fe avanza en la planificación integral de recursos y acciones para afrontar una eventual emergencia vinculada al fenómeno de El Niño.
En una entrevista brindada a nuestro medio el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, destacó que la etapa actual está enfocada en la organización y en definir de manera anticipada los mecanismos de respuesta.
“Nosotros lo pensamos integrado. Todas las áreas estamos planificando de alguna manera. Es una etapa de organización, de cómo vamos a actuar todos juntos en el mismo sentido y tener un objetivo claro”, señaló.
En ese sentido, Stettler remarcó que uno de los principales objetivos es aprovechar el tiempo disponible para garantizar los insumos y recursos necesarios, establecer la logística y definir los mecanismos de comunicación que se utilizarán ante una situación de emergencia.
“Lo que tenemos que hacer en esta primera etapa es aprovechar el tiempo para organizarnos y tener los stocks y los insumos necesarios, cuál va a ser la logística y cuáles van a ser los mecanismos de comunicación”, indicó.
El funcionario comparó este trabajo con la elaboración de un mapa de riesgo, en el que se determine qué puede ocurrir en cada sector y quién tendrá responsabilidades específicas ante una eventual emergencia.
“Es como pensar en un mapa de riesgo ahora y cada puesto de trabajo, quién va a estar a cargo en algunas áreas”, sostuvo.
Recursos y vehículos para las zonas más vulnerables
Consultado sobre la disponibilidad de recursos económicos, móviles y equipamiento para reforzar la respuesta en el territorio, Stettler aseguró que el norte provincial cuenta actualmente con una estructura fortalecida, aunque reconoció que frente a una emergencia de gran magnitud los recursos siempre pueden resultar insuficientes.
“Nosotros estamos bastante fortalecidos en el norte. Lógicamente que siempre uno piensa que faltan recursos, más en una situación que puede ser quizá mínima o catastrófica”, mencionó. El funcionario sostuvo que la planificación debe realizarse pensando en el escenario más complejo, aun cuando finalmente no llegue a concretarse.
“Uno tiene que estar preparado para lo máximo y siquiera no suceda. Generalmente, cuando la situación es catastrófica, los recursos siempre son insuficientes”, afirmó.
Stettler también remarcó que la respuesta no puede quedar limitada al sistema sanitario. La estrategia provincial contempla una intervención coordinada de las distintas áreas del Estado. “Si nosotros lo pensamos desde Salud solamente estaríamos equivocados”, advirtió.
En ese marco, destacó la decisión del gobernador de conformar un Comité de Operaciones de Emergencia (COE) central para coordinar las acciones de Protección Civil, mientras cada ministerio mantiene sus responsabilidades específicas y trabaja de manera articulada.
“Es una decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, de armar un COE central que coordine todas las acciones de Protección Civil, pero que cada ministerio, desde el lugar que le corresponde, pueda actuar articulado con las otras áreas”, subrayó.
La intención, agregó, es evitar que una emergencia genere dificultades adicionales por falta de coordinación y lograr que cada organismo pueda aportar desde su especialidad.
Preparación para posibles evacuaciones
Uno de los puntos centrales de la planificación es la posibilidad de tener que evacuar a familias o personas que puedan quedar afectadas por una eventual crecida. En ese escenario, Stettler diferenció claramente las tareas de evacuación de la posterior intervención sanitaria.
“No vamos a meter una ambulancia en el medio de un lugar donde haya agua”, explicó, y señaló que para determinadas situaciones se requiere contar con vehículos preparados para circular por zonas complicadas.
“Hay una etapa que es la de evacuación y otra etapa donde va el sistema sanitario a tomar contacto, si es que requiere y tiene un problema de salud”, detalló.
En este sentido, señaló que el sistema sanitario dispone en las distintas regiones de vehículos 4×4 y minibuses, que cumplen funciones específicas, entre ellas el traslado de pacientes con enfermedades crónicas. Estos recursos serán fundamentales en caso de que una emergencia climática afecte la circulación normal y dificulte el acceso a determinados sectores.
Geolocalizar a pacientes de riesgo
Otra de las medidas que se está poniendo en marcha es la identificación y geolocalización anticipada de pacientes que podrían necesitar una atención especial frente a una eventual emergencia.
Stettler explicó que se está trabajando para identificar camas de baja complejidad y, al mismo tiempo, localizar a pacientes que por sus condiciones de salud podrían quedar especialmente expuestos ante una crecida importante.
“Nosotros estamos mirando camas de baja complejidad para algunos pacientes que lo que vamos a hacer es geolocalizarlos ahora”, puntualizó. Entre los grupos que se busca identificar mencionó a personas embarazadas, pacientes diabéticos, oncológicos y aquellos que dependen de oxígeno o de una internación domiciliaria.
“Pacientes embarazadas, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes que estén dependiendo de oxígeno o de una internación domiciliaria”, enumeró.
El objetivo es anticiparse a las dificultades que podrían surgir si determinados sectores quedan aislados o si se interrumpe el acceso habitual a los servicios de salud. “Lo hacemos para adelantarnos a la situación en el momento que, si llegara a haber una crecida importante”, fundamentó.
Trabajo articulado con municipios y comunas
La planificación no se realizará únicamente desde los organismos provinciales. Stettler destacó la necesidad de trabajar directamente con las autoridades locales, que son quienes conocen las particularidades de cada territorio y pueden aportar información clave para organizar una eventual respuesta.
Según explicó, la identificación de pacientes y la planificación territorial se llevan adelante junto con las juntas locales, presidentes comunales, intendentes y representantes de las distintas áreas ministeriales. “Si nos pensamos todos juntos, seguramente vamos a ser mucho más potentes que si nos pensamos solo en esto”, resumió.
De esta manera, la Provincia busca llegar a la eventual emergencia con una estructura previamente organizada, recursos identificados y responsabilidades definidas, de modo que la respuesta pueda activarse rápidamente si las condiciones climáticas generan situaciones de riesgo.
La estrategia apunta, fundamentalmente, a anticiparse. Contar con vehículos adecuados, insumos, camas disponibles, información sobre pacientes vulnerables y canales de comunicación definidos permitirá reducir los tiempos de respuesta y evitar que una situación climática extraordinaria se transforme en una emergencia sanitaria mayor.