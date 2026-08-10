Protocolo de salud

Santa Fe se prepara para El Niño: "Tenemos que anticiparnos ante una eventual emergencia"

Reconquista fue el primer punto de la provincia donde comenzaron a desarrollarse las actividades vinculadas al ámbito sanitario. Uboldi explicó que la decisión responde a la necesidad de anticiparse a posibles escenarios y organizar con tiempo los recursos y equipos que deberán intervenir.