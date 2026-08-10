La secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Uboldi, estuvo en Reconquista en el marco de las acciones preparatorias ante el fenómeno de El Niño y destacó la importancia de fortalecer los protocolos sanitarios antes de que ocurra una eventual emergencia.
Santa Fe se prepara para El Niño: "Tenemos que anticiparnos ante una eventual emergencia"
Reconquista fue el primer punto de la provincia donde comenzaron a desarrollarse las actividades vinculadas al ámbito sanitario. Uboldi explicó que la decisión responde a la necesidad de anticiparse a posibles escenarios y organizar con tiempo los recursos y equipos que deberán intervenir.
En el auditorio del Hospital Central de Reconquista, el Ministerio de Salud de la Provincia puso en marcha las capacitaciones dirigidas a los equipos de centros de atención primaria y hospitales de las seis Regiones de Salud, en el marco de la planificación del Gobierno de Santa Fe para dar respuesta ante el Fenómeno del Niño.
“Esto ha sido una decisión de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, de pensar en cómo nos tenemos que preparar y anticipar”, señaló la funcionaria.
La secretaria de Salud destacó que el trabajo contempla tres momentos fundamentales: la etapa previa, el desarrollo de la emergencia y la recuperación posterior. Sobre este último punto, advirtió que suele considerarse erróneamente como la instancia más sencilla, cuando en realidad puede ser una de las más complejas.
“Vamos a trabajar con todos los dispositivos previos a que esto ocurra, en qué tenemos que pensar; durante la emergencia, cómo nos vamos a organizar; y finalmente, en la etapa de recuperación, que es la que siempre uno a veces piensa que es la más fácil y que es la más difícil”, sostuvo.
En la planificación participan distintas áreas del sistema sanitario, entre ellas la Secretaría de Salud, el área de Emergencias y Traslados y los equipos de salud mental, considerados una pieza fundamental para afrontar las consecuencias de una situación de emergencia.
Identificar a las personas que requieren mayor atención
Uno de los principales objetivos de la etapa preventiva será contar con información que permita identificar a las personas que podrían requerir una atención prioritaria ante una contingencia.
En ese sentido, Uboldi mencionó a embarazadas, pacientes que realizan tratamientos oncológicos y personas que reciben medicación crónica, entre otros grupos que deberán estar contemplados dentro de la planificación.
También se trabajará en la identificación de los equipos de salud que estarán afectados a la emergencia. Para ellos será necesario revisar y adecuar los esquemas de vacunación, incluyendo vacunas como la antitetánica y hepatitis B, además de verificar el esquema correspondiente al dengue.
Otro de los aspectos centrales será coordinar el trabajo sanitario con los planes de contingencia elaborados por cada municipio y comuna, particularmente en lo referido a los lugares destinados a las evacuaciones.
“Tenemos que revisar qué sitios serían, de acuerdo a los planes de contingencia que armó cada intendente, para ubicar las evacuaciones y cuáles serían los controles que deberíamos hacer”, referenció.
Registro de evacuados y atención de accidentes
La funcionaria también remarcó la necesidad de establecer mecanismos de registro que permitan conocer posteriormente cuántas personas fueron evacuadas y cuáles fueron los principales problemas de salud registrados durante la emergencia.
La planificación contempla además situaciones que pueden producirse durante una evacuación o en zonas afectadas por el fenómeno, desde cortes y heridas hasta accidentes vinculados con animales e insectos.
Uboldi mencionó específicamente los casos de alacranismo y ofidismo, para los cuales resulta fundamental conocer previamente dónde están ubicados los sueros y cuáles son los circuitos de atención y traslado ante una urgencia.
“Tenemos que saber dónde tenemos los sueros ubicados y cuáles son los caminos de urgencia y emergencia”, indicó.
“Estamos mucho mejor preparados”
Consultada sobre la situación del norte santafesino y su capacidad de respuesta ante una contingencia de magnitud, Uboldi consideró que la región se encuentra actualmente mejor preparada que años atrás.
“Yo creo que estamos mucho mejor preparados que hace mucho tiempo atrás”, aseveró, y atribuyó parte de ese fortalecimiento al trabajo realizado en los efectores y equipos de salud de la provincia.
La funcionaria destacó especialmente la consolidación de los equipos sanitarios del norte santafesino, donde conviven profesionales con una amplia experiencia y nuevas generaciones que se incorporaron recientemente.
“Esto ha sido una fortaleza de nuestra ministra Silvia Ciancio, con un fortalecimiento muy importante de los efectores de salud y también de los equipos de salud”, profundizó.
En esa línea, subrayó que para el sistema sanitario no solamente son importantes los edificios y la infraestructura, sino también las personas que integran los equipos y su capacidad para responder ante situaciones críticas.
“No solo son importantes los edificios para nosotros en salud, es muy importante el equipo de salud”, comentó.
El recambio generacional, otro de los ejes
Uboldi también valoró la incorporación de profesionales jóvenes a través del sistema de residencias médicas, una política que, según explicó, permitirá fortalecer el recambio generacional dentro del sistema sanitario.
En particular, destacó que Reconquista contará con jóvenes que realizarán sus residencias en la ciudad, sumándose a equipos que ya cuentan con profesionales con experiencia en la atención de emergencias.
“Hay mucha gente que tiene mucha experiencia y la escucharemos también, y hay gente muy joven que se ha incorporado”, puntualizó.
Para la secretaria de Salud, esta combinación entre experiencia e incorporación de nuevos profesionales constituye una fortaleza para el sistema sanitario del norte santafesino y forma parte de la preparación necesaria para afrontar una eventual emergencia vinculada al fenómeno de El Niño.