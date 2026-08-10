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Ante el "arréglense como puedan", Giuliano presentó un proyecto de ley para prevenir las consecuencias de "El niño"

El Niño es una amenaza grave para la vida de las personas, la infraestructura y la producción. La iniciativa de Diego Giuliano, procura un sistema de prevención y de recursos que fortalezca la coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios en la planificación anticipada del riesgo hídrico.

La iniciativa busca fortalecer la respuesta frente al fenómeno de El Niño.La iniciativa busca fortalecer la respuesta frente al fenómeno de El Niño.
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Con el fin de proteger la vida, los bienes, la producción, la infraestructura estratégica y el ambiente, el diputado Nacional, Diego Giuliano, presentó un proyecto de ley para establecer medidas permanentes de prevención, coordinación y adaptación frente a los efectos del fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos extremos.

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Al respecto, Giuliano declaró: "Nosotros pretendemos que se atiendan las particularidades de las distintas regiones del país, siempre priorizando las cuencas hidrográficas y territorios que presenten mayor vulnerabilidad frente fenómenos climáticos extraordinarios".

Giuliano presentó un proyecto para prevenir daños ante eventos climáticos extremos.Giuliano presentó un proyecto para prevenir daños ante eventos climáticos extremos.

"El fenómeno de El Niño es uno de los principales factores de variación climática que incide sobre el territorio y las poblaciones del pais. Para coordinar el auxilio, las evacuaciones y evitar daños sobre viviendas y el desarrollo de las econonias regionales, se deben establecer medidas permantes", explicó el diputado Nacional.

Giuliano pidió priorizar las regiones con mayor vulnerabilidad ambiental.Giuliano pidió priorizar las regiones con mayor vulnerabilidad ambiental.

"Ya ha sucedido que frente a éstas contingencias, la respuesta oficial fue una suerte de "arreglense con lo que tienen". Eso se evita con una ley que disponga de recursos para afrontar fenomenos como el del Niño", concluyó Giuliano.

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Cámara de Diputados de la Nación
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Fenómeno El Niño
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