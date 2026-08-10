Santa Fe

Ante el "arréglense como puedan", Giuliano presentó un proyecto de ley para prevenir las consecuencias de "El niño"

El Niño es una amenaza grave para la vida de las personas, la infraestructura y la producción. La iniciativa de Diego Giuliano, procura un sistema de prevención y de recursos que fortalezca la coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios en la planificación anticipada del riesgo hídrico.