La media sanción de una ley para declarar la Emergencia Hídrica de manera preventiva ante el fenómeno de El Niño, que vaticina la posibilidad de que haya lluvias y crecientes en los ríos de graves consecuencias, merece algunas reflexiones más allá de la pronta respuesta de la Cámara de Senadores al mensaje llegado de la Casa Gris.
El Senado agregó una comisión de seguimiento y control a la ley de emergencia hídrica
Con acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial y de todos los bloques, se hicieron modificaciones al mensaje de la Casa Gris para enfrentar a El Niño.
Tal como se informó, en menos de una semana de debate en comisiones, se ha aprobado una norma que busca “como nunca antes” según describieron los senadores del oficialismo, poder aprovechar el tiempo que queda para el inicio de ese ciclo marcadamente húmedo.
Pero importa señalar que hubo modificaciones al texto original y que además se han hecho incorporaciones fuertes. Y la más importante es conceder a la oposición del Senado una instancia de control y seguimiento, en manos del Poder Legislativo.
Se agregó al proyecto nacido en el gabinete provincial el artículo 18 que crea “la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Hídrica, integrada por tres (3) diputados y tres (3) senadores designados por sus respectivas Cámaras, respetando la representación proporcional de los bloques legislativos”.
Y aclara el nuevo texto: “La Comisión tiene por objeto efectuar el seguimiento de la implementación de la presente ley, de la utilización del Fondo de Emergencia Hídrica, de las obras y contrataciones realizadas y de los recursos extraordinarios asignados a los municipios. A tales fines, puede requerir informes a los organismos provinciales competentes y emitir recomendaciones”.
Un fondo de 10 mil millones
De ese aporte y de la media sanción hablaron en el recinto del Senado, tanto el miembro expositor por la mayoría, Julio Francisco “Paco” Garibaldi, como Rubén Pirola como presidente del bloque del justicialismo, así como el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.
El socialista subrayó que no siempre el Estado se ha preparado para enfrentar estos fenómenos y se extendió sobre obras necesarias y en marcha para la capital provincial y otras localidades cercanas; el de Las Colonias que lidera a la oposición subrayó el espíritu de colaboración de todos los sectores que componen el cuerpo deliberativo y el titular de la Cámara mencionó que primó el acuerdo entre legisladores de distintos partidos y con los funcionarios de la Casa Gris.
Joaquín Gramajo mostró su preocupación por lo que viene y también por el marcado temor con que los santafesinos se expresan frente al fenómeno. Habló de una psicosis que es lógica pero insalubre, que se enfrenta con información y acciones de gobierno.
A Diputados
Cuando Diputados complete la sanción de la ley habrá emergencia hídrica en la totalidad del territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, y con posibilidad de prorrogar su vigencia por seis meses más en caso de persistir las condiciones que motivan la medida.
Garibaldi mencionó que el proyecto "se trabajó con responsabilidad y celeridad" y destacó que "la mejor política en estos casos fue, es y será la prevención", frente a los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno climático El Niño.
Por su parte, el senador Rubén Pirola señaló que el bloque justicialista acompañó la iniciativa realizando aportes para fortalecer el texto, al considerar que "el Estado debe estar preparado para este tipo de eventos meteorológicos", mientras que Raúl Gramajo destacó la importancia de transmitir tranquilidad a la ciudadanía demostrando que las instituciones trabajan de manera anticipada para reducir los riesgos.
“No mirar para otro lado”
En un tramo de su discurso, Garibalidi expresó que “se puede mirar al costado y dejar que la suerte nos acompañe que es lo que alguna vez ocurrió en la Provincia o podemos hacernos cargo. Eso es lo que hoy sucede. El Estado tiene la obligación de anticiparse, de prever”.
Dijo que “la ley de emergencia no reemplaza la planificación, busca dar respuestas con menos tiempos ociosos”.
Habló de la capital provincial y su entorno que tantas veces ha sufrido inundaciones por el aumento del caudal de los ríos y por lluvias.
Mencionó obras prioritarias como la finalización del terraplén Garello para los barrios costeros de la ciudad y para las defensas de San José del Rincón y Arroyo Leyes. “Restan unos 30 metros de consolidación y ya hay un 75% de avance”, informó.
Destacó la prevención sobre 300 obras de desagües y los 4.000 canales intervenidos, así como la actividad de las juntas locales de protección civil.
“Aportes constructivos”
Pirola indicó que hoy las nuevas tecnologías y los estudios brindan “como nunca antes” información con mayor anticipación y hay que “aprovechar” el tiempo que nos queda para que se precipiten los problemas hídricos.
“Estamos como siempre de manera constructiva y con aportes para poder colaborar, y ser desde el Senado como puentes entre comunas, municipios y la provincia”, expresó respecto de la asistencia a esos niveles de gobierno. Destacó que el texto está “enriquecido” con ese aspecto y expresó: “ojalá no necesitemos esas herramientas”, propias de enfrentar a la naturaleza.
Lamentó que los pronósticos lleguen a extender el fenómeno “hasta el otoño de 2027” y consideró imprescindible haber incorporado la comisión de seguimiento.
“Con acuerdo del Ejecutivo”
Michlig dejó constancia que horas antes de la media sanción, el ministro de Gobierno Fabián Bastia estuvo con senadores de todos los bloques para terminar de acordar los cambios que se trabajaron en la Comisión de Asuntos Hídricos que produjo su dictamen.
Sin medias tintas dijo que los seis legisladores de ambas cámaras que formen esa comisión deberán ser “celosos custodios de que el fondo de 10 mil millones se use correctamente y controle” su destino.
El senador por San Cristóbal remarcó que el Senado dio tratamiento a la iniciativa "en tiempo récord", destacando que la representación territorial permitió actuar con rapidez para dotar al Estado de herramientas que otorguen flexibilidad en la respuesta ante eventuales lluvias extraordinarias.
Expresó que la unanimidad constituye "un mensaje contundente a la ciudadanía" sobre la capacidad de las distintas fuerzas políticas de priorizar el interés general frente a situaciones que requieren previsión y coordinación institucional.