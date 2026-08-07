Con el objetivo de mejorar el ordenamiento urbano y responder a una demanda histórica de la comunidad y del sector productivo, el municipio de Ramona puso en marcha la construcción de una playa destinada al estacionamiento exclusivo de camiones y vehículos de gran porte.
Construyen una playa para camiones que busca ordenar el tránsito pesado en Ramona
Se inició la construcción de una playa destinada al estacionamiento de camiones, una obra que busca retirar el tránsito pesado de la planta urbana, mejorar la seguridad vial y preservar la infraestructura de las calles. En paralelo, avanza la planificación frente a posibles emergencias climáticas y continúan las gestiones para la próxima puesta en marcha del sistema de desagües cloacales.
La iniciativa permitirá retirar el tránsito pesado de la planta urbana, facilitando una circulación más segura tanto para los transportistas como para los vecinos, además de contribuir a la preservación de la infraestructura vial.
Las tareas comenzaron con la limpieza y nivelación del terreno, movimiento de suelos, relleno y compactación de la superficie para garantizar que soporte el tránsito de unidades de gran tonelaje. Paralelamente, se ejecutan obras de drenaje pluvial destinadas a evitar anegamientos y asegurar la transitabilidad permanente del predio.
Desde el municipio destacaron que la playa se emplaza en un sector estratégico, cercano a los principales accesos de la localidad y con la infraestructura vial necesaria para facilitar el ingreso y egreso de los vehículos de carga.
El proyecto contempla además la incorporación progresiva de servicios destinados a los transportistas, con el propósito de dotar al espacio de las condiciones operativas necesarias y reducir, al mismo tiempo, el impacto ambiental y sonoro que actualmente genera la presencia de camiones en zonas residenciales.
La obra representa un paso importante en el proceso de planificación urbana de Ramona, ya que permitirá disminuir la circulación de vehículos pesados por calles céntricas y contribuirá a extender la vida útil del pavimento urbano.
Planificación para enfrentar eventuales emergencias climáticas
En otro orden, la Junta Comunal de Protección Civil mantuvo una reunión de trabajo en el NIDO del Complejo Recreativo con el objetivo de coordinar acciones preventivas ante los pronósticos que anticipan la posibilidad de fenómenos climáticos extraordinarios durante los próximos meses.
Durante el encuentro, encabezado por el presidente comunal José Barbero, se repasaron las tareas de mantenimiento realizadas sobre desagües y alcantarillas y se solicitó a cada institución integrante del sistema de protección civil revisar el estado de sus equipos, entre ellos bombas, generadores eléctricos, vehículos e insumos.
Asimismo, se acordó impulsar una campaña de concientización destinada a difundir medidas de autoprotección entre la población, especialmente en los sectores urbanos considerados más vulnerables.
Otro de los aspectos abordados fue la definición de centros de evacuación y del comité operativo que actuaría en caso de una eventual emergencia, además del análisis de alternativas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Desde la administración local señalaron que esta planificación busca optimizar recursos, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación entre las instituciones que integran el sistema de protección civil.
Continúan los preparativos para poner en marcha el sistema cloacal
Por otra parte, José Barbero y parte de su equipo de trabajo mantuvieron una reunión en la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe para avanzar en los aspectos finales vinculados a la futura puesta en funcionamiento del sistema de desagües cloacales.
Durante el encuentro con la ingeniera María Pamela Pesse y la licenciada Mónica Bustamante se analizaron cuestiones normativas, operativas, administrativas y socioeconómicas relacionadas con la prestación del servicio.
El objetivo es definir los mecanismos que permitan garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible, adaptado a las necesidades actuales de la localidad.
La futura habilitación del sistema cloacal representa una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes para Ramona, ya que permitirá mejorar significativamente las condiciones de habitabilidad, elevar la calidad de vida de los vecinos y reducir el riesgo de contaminación de las napas y de problemas vinculados a la salud pública.