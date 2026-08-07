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Construyen una playa para camiones que busca ordenar el tránsito pesado en Ramona

Se inició la construcción de una playa destinada al estacionamiento de camiones, una obra que busca retirar el tránsito pesado de la planta urbana, mejorar la seguridad vial y preservar la infraestructura de las calles. En paralelo, avanza la planificación frente a posibles emergencias climáticas y continúan las gestiones para la próxima puesta en marcha del sistema de desagües cloacales.