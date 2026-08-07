San Jerónimo del Sauce

La ampliación del polideportivo entra en su etapa final y proyectan habilitar los nuevos vestuarios este año

La construcción del segundo vestuario del polideportivo de San Jerónimo del Sauce avanza a buen ritmo y ya ingresó en una etapa clave. El presidente comunal, Daniel Ríos, destacó que la intención es contar con el edificio prácticamente terminado antes de fin de año para ampliar la capacidad de las instalaciones destinadas a actividades deportivas y sociales.