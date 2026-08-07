La ampliación del polideportivo de San Jerónimo del Sauce continúa avanzando y ya comienza a tomar forma una de las obras más esperadas por la comunidad.
La ampliación del polideportivo entra en su etapa final y proyectan habilitar los nuevos vestuarios este año
La construcción del segundo vestuario del polideportivo de San Jerónimo del Sauce avanza a buen ritmo y ya ingresó en una etapa clave. El presidente comunal, Daniel Ríos, destacó que la intención es contar con el edificio prácticamente terminado antes de fin de año para ampliar la capacidad de las instalaciones destinadas a actividades deportivas y sociales.
Se trata de la construcción del segundo vestuario, una infraestructura que permitirá mejorar el funcionamiento del predio y ampliar la capacidad para recibir eventos deportivos y sociales.
El presidente comunal, Daniel Ríos, explicó que los trabajos ya superaron las etapas estructurales y que actualmente se concentran en las terminaciones.
"Ya realizamos todos los revoques interiores y esta semana estamos finalizando las instalaciones de agua fría y caliente. La próxima comenzaremos a cerrar el frente del edificio, porque la parte trasera ya quedó terminada", detalló.
Posteriormente comenzará la colocación de cerámicos y los trabajos interiores, con la expectativa de poder finalizar la mayor parte de la obra durante los próximos meses.
"Si el tiempo acompaña, nuestra intención es llegar a noviembre con el vestuario prácticamente cerrado. Eso nos permitirá contar con dos vestuarios funcionando y brindar un mejor servicio para todas las actividades que se desarrollan en el polideportivo", señaló.
La obra se financia a través del Programa de Obras Urbanas (POU) del Gobierno de Santa Fe y también contempla parte del cerramiento del gimnasio, con aportes complementarios de la administración local.
"Hay que agradecer el acompañamiento de la Provincia porque realmente nos permitió avanzar con una obra muy importante para el pueblo", remarcó.
Trabajos preventivos para enfrentar un posible escenario de lluvias intensas
En paralelo con la obra del polideportivo, la gestión local intensificó las tareas de limpieza y mantenimiento del sistema hídrico ante los pronósticos que anticipan un posible fenómeno de El Niño.
Ríos valoró especialmente el trabajo coordinado con los comités de cuenca de San Carlos y San Jerónimo Norte, responsables de intervenir sobre los bajos naturales que contribuyen al drenaje de la región.
A nivel local se ejecutan tareas de limpieza del anillo perimetral, desmalezado, retiro de obstrucciones y mantenimiento de los desagües pluviales para garantizar el normal escurrimiento del agua.
"Estamos dejando todo el sistema funcionando al ciento por ciento y al mismo tiempo articulando con las instituciones para conformar la Junta Local de Protección Civil y terminar nuestro plan de contingencia", explicó.
El esquema de trabajo contempla la participación de Bomberos Voluntarios, Policía, el Samco y distintas instituciones que, ante una eventual emergencia, podrán colaborar en la asistencia a vecinos y disponer de espacios de evacuación.
Además, el mandatario insistió en la necesidad de que Provincia avance con la aprobación del proyecto correspondiente al Bajo Natural Norte I, una intervención de aproximadamente cinco kilómetros considerada estratégica para impedir el ingreso de agua hacia el casco urbano.
"Es una obra fundamental porque permitiría encauzar el agua antes de que llegue al pueblo. Hoy nuestra mayor preocupación es el comportamiento de los arroyos que atraviesan la localidad y reciben el aporte hídrico de otras poblaciones", indicó.
Cobertura cercana al 100% con iluminación LED
Otro de los proyectos que muestra importantes avances es el recambio del sistema de alumbrado público.
Mediante un trabajo conjunto con el Gobierno provincial, a través del programa Vínculos, se instalaron más de 120 luminarias LED, además del reemplazo de columnas y artefactos existentes.
"Hoy prácticamente toda la localidad cuenta con iluminación LED. El cambio es muy visible y nos permitió llegar a sectores que antes permanecían con escasa iluminación", sostuvo Ríos.
La incorporación de tecnología LED no solo mejora la eficiencia energética, sino que también fortalece la seguridad vial y urbana, uno de los principales objetivos de la gestión.
Si bien aún restan algunos sectores por intervenir, el presidente comunal aseguró que el plan continuará avanzando de manera gradual.
"Siempre decimos que vamos despacio, pero sin pausa. La idea es seguir ampliando la cobertura para brindar más seguridad y una mejor calidad de vida a todos los vecinos", concluyó.