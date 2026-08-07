El Ejecutivo comunal de Matilde continúa ejecutando una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años.
Matilde: avanza la transformación del boulevard San Martín
La primera etapa de la remodelación del Boulevard San Martín ya registra un avance cercano al 70% y se consolida como una de las obras urbanas más importantes de la localidad. En paralelo, la localidad continúa fortaleciendo su propuesta turística con nuevos contingentes que recorren sus museos y disfrutan de "La Pochita", uno de los principales atractivos locales.
La remodelación integral del Boulevard San Martín ya alcanzó aproximadamente el 70% de ejecución y, según adelantó el presidente comunal, Lucas Saldaño, el objetivo es completar este corredor urbano para luego avanzar sobre Boulevard Yrigoyen, conformando un circuito que rodea el histórico predio ferroviario, considerado la plaza central de la localidad.
Los trabajos forman parte del Programa Obras Urbanas que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y representan una inversión destinada a mejorar la infraestructura vial, ordenar el tránsito y revalorizar uno de los sectores más emblemáticos del pueblo.
Una obra de gran magnitud para ordenar y modernizar el pueblo
Saldaño explicó que ya se ejecutó la mayor parte de las tareas más complejas, lo que permitió avanzar pese al pronóstico de un ciclo climático influenciado por El Niño.
"Estamos en un 70% de obra. Por suerte ya pudimos hacer toda la parte gruesa, que incluye movimiento de suelo, nivelación, hormigón, badenes, cordón cuneta y ripio", detalló.
En este sentido, indicó que las lluvias registradas durante los últimos días provocaron una demora en algunas tareas previstas, principalmente en la instalación del cableado subterráneo que alimentará la iluminación de los canteros centrales y en la construcción de las dársenas.
El mandatario comunal destacó además la dimensión técnica que demandó la intervención.
"Hay sectores donde fue necesario incorporar entre 70 y 80 centímetros de suelo. Eso significó muchísimas horas de trabajo con motoniveladoras, retroexcavadoras, compactación y distintos equipos. Cuando uno recorre hoy el boulevard realmente cuesta creer toda la transformación que se logró".
El objetivo: completar los dos bulevares que rodean el predio ferroviario
Más allá del importante avance registrado, Saldaño aseguró que la intención de la gestión comunal no es detenerse al finalizar esta etapa.
El plan contempla completar tanto Boulevard San Martín como Boulevard Yrigoyen, dos arterias que enmarcan el predio ferroviario, espacio que funciona como plaza central de Matilde.
"Todo pueblo tiene que tener una plaza central. En nuestro caso es el predio ferroviario y queremos darle el orden que merece, tanto desde la imagen urbana e institucional como también en materia de circulación y desagües pluviales", sostuvo.
Según explicó, la intervención no solo busca mejorar la transitabilidad para peatones y conductores, sino también optimizar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia, además de consolidar un espacio público más seguro, accesible y funcional para los vecinos.
El turismo también gana protagonismo con nuevos visitantes
Mientras avanza la obra pública, Matilde continúa consolidando otra de sus apuestas: el turismo de cercanía.
Durante el último fin de semana, la localidad recibió un nuevo contingente de visitantes que participó de un circuito organizado entre la Comuna y las instituciones culturales locales.
La propuesta incluyó recorridos por el Museo de las Telecomunicaciones y el Museo "Del Trigo al Pan", espacios que rescatan parte de la historia productiva y social del pueblo.
Sin embargo, uno de los momentos más esperados volvió a ser el paseo en "La Pochita", el tradicional tren turístico que recorre el predio ferroviario y distintos sectores de la localidad.
"Es un atractivo que gusta muchísimo, tanto a los grandes como a los chicos. La gente que llega desde otros lugares descubre nuestra historia, nuestros museos y todo lo que tiene Matilde para ofrecer. Se van realmente muy contentos", señaló Saldaño.
Desde la Comuna consideran que estas iniciativas permiten posicionar a Matilde dentro del circuito turístico del centro santafesino, combinando patrimonio histórico, identidad local y propuestas recreativas para toda la familia.
Con una importante obra urbana en plena ejecución y una agenda turística que continúa creciendo, la localidad busca consolidar un modelo de desarrollo que combine infraestructura, ordenamiento territorial y valorización de su patrimonio histórico como ejes para proyectar el crecimiento de los próximos años.