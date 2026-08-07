En el casco histórico

Matilde: avanza la transformación del boulevard San Martín

La primera etapa de la remodelación del Boulevard San Martín ya registra un avance cercano al 70% y se consolida como una de las obras urbanas más importantes de la localidad. En paralelo, la localidad continúa fortaleciendo su propuesta turística con nuevos contingentes que recorren sus museos y disfrutan de "La Pochita", uno de los principales atractivos locales.