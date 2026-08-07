Después de varios años de gestiones y modificaciones al proyecto original, San Carlos Sud dio un paso decisivo para concretar una de las obras de infraestructura más importantes para la región.
Con una inversión de $350 millones, avanza una obra hídrica estratégica entre San Carlos Sud y San Carlos Centro
Autoridades de San Carlos Sud firmaron con funcionarios del Gobierno provincial el convenio para ejecutar una obra de desagüe pluvial sobre calle López y Planes. La intención es iniciar los trabajos durante septiembre.
La presidenta comunal, Florencia Primo, firmó junto al ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y al secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, el convenio que permitirá ejecutar el desagüe pluvial sobre calle López y Planes, una intervención que beneficiará tanto a San Carlos Sud como a San Carlos Centro.
La obra se desarrollará entre las calles San Martín y Moreno, en un sector limítrofe entre ambas localidades, y contará con un aporte provincial de 350 millones de pesos.
"La obra se viene gestionando desde hace muchos años, incluso antes de nuestra gestión. El proyecto original debió modificarse porque no era técnicamente viable ni se ajustaba a las posibilidades presupuestarias. Se trabajó en una nueva propuesta junto a la Provincia y los ingenieros de la Comuna hasta lograr su aprobación", explicó Primo.
La mandataria destacó además el trabajo conjunto entre ambas administraciones locales y el acompañamiento del Gobierno provincial para hacer posible la concreción del proyecto.
Una intervención que va más allá del drenaje urbano
Si bien el objetivo principal es optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales en una zona históricamente afectada durante las lluvias, la obra tendrá un impacto mucho más amplio sobre la infraestructura urbana.
El proyecto contempla el entubado del desagüe y la construcción de cordón cuneta a lo largo de casi 450 metros sobre ambos márgenes de la calle, lo que permitirá eliminar los profundos zanjones existentes y brindar mayor seguridad para quienes transitan diariamente por el lugar.
"Es una obra hídrica, pero también de urbanización. Hoy tenemos una calle muy angosta, con zanjas profundas que representan un riesgo para peatones y conductores. Además, por falta de espacio no se pueden colocar columnas de iluminación. Con esta intervención podremos mejorar la seguridad vial, incorporar iluminación y avanzar también con forestación mediante la plantación de nuevo arbolado público", sostuvo la presidenta comunal.
Desde la Comuna remarcaron que la obra permitirá consolidar uno de los principales corredores que vinculan a San Carlos Sud con San Carlos Centro, mejorando tanto la circulación como la calidad del espacio público.
Licitaciones en marcha y objetivo de comenzar en septiembre
Tras la firma del convenio comenzaron las instancias administrativas necesarias para iniciar los trabajos.
El próximo 10 de agosto se realizará la apertura de sobres correspondiente a la compra de los tubos, mientras que el 19 de agosto tendrá lugar la licitación para la contratación de la mano de obra.
Primo explicó que ambos procesos fueron elaborados de manera conjunta entre los equipos técnicos de la Comuna y de la Municipalidad de San Carlos Centro, previendo además que ambas administraciones aportarán recursos propios para completar aquellas tareas que excedan el financiamiento provincial.
"Sabemos que en este tipo de obras siempre aparecen costos adicionales, por eso asumimos el compromiso conjunto de acompañar económicamente todo lo que sea necesario para finalizarla", señaló.
Si los tiempos administrativos avanzan según lo previsto y las condiciones climáticas acompañan, la intención es comenzar con los trabajos durante los primeros días de septiembre.
Día del Niño con espectáculos y actividades para toda la familia
Más allá de la obra pública, la agenda comunal tendrá este fin de semana una de las celebraciones más esperadas por las familias.
El domingo 9 de agosto, desde las 14 horas, la Plaza 27 de Septiembre será escenario de los tradicionales festejos por el Día del Niño, organizados por la Comuna de San Carlos Sud.
La jornada contará con la presentación del Show de Plim Plim, además de juegos infantiles, chocolatada, golosinas, música y diversas sorpresas para los más pequeños.
También participarán emprendedores gastronómicos de la localidad, ofreciendo distintas propuestas para quienes se acerquen a disfrutar de la tarde.
"Es uno de los eventos más lindos del año. Nos encanta recibir no solo a las familias de San Carlos Sud, sino también a vecinos de localidades cercanas que siempre nos acompañan en este tipo de celebraciones", expresó Florencia Primo.
La actividad será libre y gratuita y forma parte de las propuestas recreativas impulsadas por la Comuna para promover el encuentro de las familias y fortalecer la vida comunitaria.