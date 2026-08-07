El Día Internacional de la Cerveza se consolidó como un clásico del calendario global. Más allá de su valor dentro de la industria gastronómica y de las tradiciones culturales de diversos pueblos, esta jornada celebra el encuentro social, el trabajo de los maestros cerveceros y la unión de culturas en torno a un producto de milenaria trayectoria.
Día Internacional de la Cerveza: por qué se celebra cada 7 agosto y cuál es el curioso origen de la festividad
Cada primer viernes de agosto se rinde homenaje a una de las bebidas más antiguas y populares del planeta. La fecha nació de un encuentro informal entre cuatro amigos en California y hoy se conmemora en más de 50 países.
La iniciativa de cuatro amigos en un bar de California
El origen del festejo se remonta al año 2007 en Santa Cruz, California. Allí, Jesse Avshalomov, Evan Hamilton, Aaron Araki y Richard Hernández impulsaron la idea de fijar una fecha para reunirse en un bar local a disfrutar de la cerveza y homenajear a quienes la elaboran y sirven.
La propuesta tomó fuerza rápidamente en establecimientos gastronómicos de la zona y, con el apoyo de las redes sociales, traspasó las fronteras de Estados Unidos. Si bien el encuentro original se realizó un 5 de agosto, a partir de 2012 la organización fijó la efeméride el primer viernes de agosto con el fin de facilitar la realización de eventos y la concurrencia a bares en vísperas del fin de semana.
Una bebida con miles de años de historia
Aunque la celebración formal tiene menos de dos décadas, el producto cuenta con un recorrido milenario. Los registros arqueológicos más antiguos ubican el origen de la cerveza fermentada a partir de cereales en el yacimiento sumerio de Godin Tepe (en el actual Irán), con más de 5.000 años de antigüedad. Desde la Mesopotamia, la elaboración se expandió por el Antiguo Egipto, Grecia, Roma y Europa medieval hasta consolidarse como la industria global actual.