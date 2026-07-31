Para tener encuenta

Té de ruda: por qué “natural” no significa seguro y quiénes deben evitarlo

La tradición de tomar ruda el 1° de agosto se mantiene en muchas familias argentinas. Sin embargo, la planta contiene sustancias con efectos tóxicos y puede provocar omplicaciones graves si se consume en cantidades elevadas. Embarazadas y niños son algunos de los grupos que deben evitarla.