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La Provincia presentó en Vera su plan de prevención ante los efectos de El Niño

Se abordaron trabajos en canales, la emergencia agropecuaria y los recursos disponibles ante eventuales familias aisladas.

La limpieza del Canal del Inglés, uno de las preocupaciones de los productores del norte.La limpieza del Canal del Inglés, uno de las preocupaciones de los productores del norte.
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Funcionarios del Gobierno de Santa Fe mantuvieron una reunión con dirigentes y productores en el salón de la Sociedad Rural de Vera, en el marco de la preocupación existente por las consecuencias que podría generar el fenómeno de El Niño en el norte provincial.

La referente del gobierno provincial en el Dpto. Vera, Juliana Caillat, explicó que el encuentro surgió a partir de dudas y planteos formulados por productores respecto de las acciones que viene desarrollando la Provincia. Estuvieron presentes el secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio; Roberto Vergé, secretario de Vinculación Regional; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería; funcionarios de Recursos Hídricos; el vicepresidente de la SRV, Sebastián Volkart; más dirigentes regionales.

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Según señaló, la intención fue generar una instancia más directa de diálogo y explicar puntualmente qué obras se encuentran en marcha, cuáles están previstas y cómo se prepara el Estado provincial frente a una eventual emergencia hídrica.

El Canal del Inglés

Uno de los temas centrales fue la situación de los sistemas de drenaje y particularmente la limpieza del Canal del Inglés, una intervención reclamada por los productores de la región.

Caillat indicó que se explicó que la obra está licitada y que existen dificultades técnicas que han condicionado el avance visible de los trabajos, fundamentalmente por los inconvenientes para que la maquinaria pueda ingresar a determinados sectores. No obstante, aseguró que durante el encuentro los funcionarios ratificaron que la intervención se realizará.

También se brindaron precisiones sobre los trabajos previstos o en ejecución en los sectores conocidos como La Loca y La Loquita, dentro del esquema de intervenciones destinadas a mejorar el comportamiento hídrico de la zona.

Juliana Caillat, subsecretaria de Vinculación Territorial de la provincia.Juliana Caillat, subsecretaria de Vinculación Territorial de la provincia.

La funcionaria sostuvo que el encuentro permitió mostrar un panorama más completo de las tareas que desarrolla la Provincia: “Fue un poco para aclarar el trabajo que viene haciendo la Provincia para el fenómeno de El Niño”, explicó.

Emergencia agropecuaria

Otro de los puntos abordados estuvo relacionado con la declaración de la emergencia y la situación de aquellos distritos que todavía no se encuentran comprendidos.

Representantes del área de Producción explicaron a los presentes cómo avanza ese proceso y las gestiones que se vienen desarrollando.

Durante la reunión también se analizó un escenario que preocupa especialmente en las zonas rurales: qué capacidad de respuesta tendrá el Estado si el agua deja familias o pobladores aislados.

Desde el área de Protección/Defensa Civil se detalló el equipamiento adquirido por la Provincia para responder ante situaciones de emergencia. Caillat destacó que se incorporaron recursos que anteriormente no estaban disponibles y que, en caso de ser necesario, serán destinados a los lugares donde la emergencia lo requiera.

Un encuentro “cara a cara”

“Fue una reunión más bien para hablar cara a cara, para decir: esto es lo que estamos haciendo, en esto estamos avanzando y esto nos falta”, resumió. Caillat reconoció que todavía existen necesidades y trabajos pendientes, pero remarcó que hay una decisión del Gobierno provincial de avanzar en la preparación ante El Niño.

La funcionaria recordó además que la Provincia viene realizando encuentros con municipios y comunas, precisamente para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático. En este caso, consideró importante generar una instancia más específica con los productores, después de reuniones anteriores de carácter más amplio.

“Hay una dirección”

Caillat señaló que los funcionarios provinciales quedaron a disposición de los productores para continuar el diálogo y defendió las acciones que viene llevando adelante el Gobierno santafesino. “Se sabe que faltan un montón de cosas, pero cosas se están haciendo”, expresó.

Y sintetizó el mensaje transmitido durante el encuentro: existe una directiva definida dentro del Gobierno provincial respecto de las acciones preventivas y las obras necesarias. “Hay como un camino, hay una dirección. Para allá vamos”, sostuvo.

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