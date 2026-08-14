Ganadería

De la sequía al anegamiento: la saturación de los suelos complica a productores del departamento Vera

Las precipitaciones récord en los primeros meses del año colapsaron la capacidad de absorción en los Bajos Submeridionales. Ante la falta de piso seco, el agotamiento de campos para alquilar y la amenaza del fenómeno de El Niño, los ganaderos del norte provincial se ven obligados a realizar traslados de urgencia e incluso a liquidar rodeos.