Anuncio del senador Borla

Avances en la salud pública de San Justo: confirman la llegada de nuevo equipamiento para el SAMCo

Borla ratificó el aporte de nuevo instrumental por parte del Ministerio de Salud de Santa Fe para el efector sanitario central de San Justo. Además, adelantó gestiones clave ante la Asociación de Anestesiología para garantizar la atención profesional durante toda la semana y repasó los progresos en la adjudicación del nuevo quirófano.