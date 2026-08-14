Tras una serie de reuniones mantenidas en la capital provincial con las principales autoridades del Ministerio de Salud, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, confirmó una importante capitalización para el SAMCo local.
Avances en la salud pública de San Justo: confirman la llegada de nuevo equipamiento para el SAMCo
Borla ratificó el aporte de nuevo instrumental por parte del Ministerio de Salud de Santa Fe para el efector sanitario central de San Justo. Además, adelantó gestiones clave ante la Asociación de Anestesiología para garantizar la atención profesional durante toda la semana y repasó los progresos en la adjudicación del nuevo quirófano.
A través de la cartera sanitaria, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe aportará una nueva mesa de cirugía y una nueva mesa de anestesia destinadas al principal efector de salud pública de la ciudad.
Estas incorporaciones técnicas se complementan con los avances administrativos para la infraestructura del nosocomio: actualmente se avanza en el proceso de adjudicación para la construcción del nuevo quirófano, obra que fue licitada semanas atrás y que contó en su presentación con la presencia del legislador y la directora médica del establecimiento, la Dra. Vega.
Gestiones para garantizar la presencia continua de especialistas
A la par del fortalecimiento del equipamiento, la agenda legislativa busca dar respuesta a la demanda de profesionales de la salud. En ese sentido, Borla informó que este 20 del corriente se llevará a cabo una reunión clave en la ciudad de Santa Fe con las autoridades de la Asociación de Anestesiología.
El objetivo central del encuentro es resolver la frecuencia del servicio de anestesia en el efector. De acuerdo con lo señalado de manera categórica por el legislador, la intención es extender la cobertura actual —que cubre cuatro días a la semana— para lograr la disponibilidad del profesional de forma diaria, garantizando la atención permanente durante los días viernes, sábados y domingos.
Reconocimiento a la red territorial y al personal sanitario
Para finalizar, el senador radical destacó la estructura asistencial de la localidad, la cual se apoya en una red descentralizada compuesta por cuatro centros de salud distribuidos en distintos barrios, sumados al efector central.
En su balance, Borla enfatizó el valor fundamental del personal que sostiene el sistema sanitario local, remarcando la calidad del recurso humano con el que cuenta la salud pública en la ciudad para responder a las necesidades de la comunidad.