San Jerónimo Norte

Zillertal sumó otro hito: fue protagonista de los 25 años de Trombonanza

La orquesta de San Jerónimo Norte fue protagonista de la edición 25 del emblemático encuentro internacional de bronces realizado en Santa Fe. Con 64 años de trayectoria, Zillertal Orchester suma un nuevo hito a su recorrido y reafirma su proyección nacional e internacional.