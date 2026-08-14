La celebración de los 25 años de Trombonanza tuvo este año un sello santafesino inconfundible.
Zillertal sumó otro hito: fue protagonista de los 25 años de Trombonanza
La orquesta de San Jerónimo Norte fue protagonista de la edición 25 del emblemático encuentro internacional de bronces realizado en Santa Fe. Con 64 años de trayectoria, Zillertal Orchester suma un nuevo hito a su recorrido y reafirma su proyección nacional e internacional.
La Zillertal Orchester, oriunda de San Jerónimo Norte, fue protagonista de una de las ediciones más significativas de este prestigioso encuentro internacional dedicado al trombón, el eufonio y la tuba, que volvió a reunir en la capital provincial a destacados músicos y docentes de América y Europa.
La convocatoria llegó de la mano de Rubén Carughi, creador del festival y reconocido trombonista, quien conocía de cerca el trabajo de Ariel Theuler, actual director de Zillertal, a partir de diversos proyectos compartidos.
“Yo me imaginaba que Zillertal podía funcionar muy bien en Trombonanza”, sintetizó Theuler a El Litoral.
El director, quien además integra el equipo de producción de la Universidad Nacional del Litoral —institución clave en la historia del evento—, vio concretarse la propuesta en un marco inmejorable: las bodas de plata de un festival de alcance global.
Una invitación que abrió una nueva página
Uno de los puntos culminantes de la experiencia se vivió durante el ensayo general del pasado jueves 6 de agosto en la Escuela de Música. Allí, unos 160 instrumentistas compartieron atril en una verdadera cumbre sonora.
Para Theuler, ese intercambio directo constituyó el mayor valor de la participación: “Tocábamos al lado del profesor de Suiza, nos vinculábamos con el de Estados Unidos, con el tubista de Colombia o con un colega de Bahía Blanca proveniente de Moldavia”, detalló.
El repertorio de la orquesta aportó el color y la festiva identidad helvética al encuentro a través de piezas tradicionales como la “Polca del trombón”, “El Cu-Cu Yodler” y el infaltable “Barrilito de cerveza”.
La solidez del ensamble pudo apreciarse primero en el concierto brindado en el Centro Cultural Provincial y, posteriormente, el sábado 8 por la mañana, en el clásico cierre masivo sobre la explanada del Teatro Municipal “1º de Mayo”.
“Fue una hermosa experiencia. Sigue demostrando, como siempre, que la música es el común denominador cuando uno tiene ganas de hacerlo”, destacó Theuler.
De San Jerónimo Norte a los grandes Oktoberfest
Fundada el 20 de junio de 1962, Zillertal atraviesa un momento de notable expansión. La experiencia en Trombonanza se suma a un hito sin antecedentes en la música popular de la región: su consolidación en el circuito de las fiestas cerveceras más importantes del continente.
Tras lograrlo en 2025, este año la orquesta revalidará una marca histórica al presentarse en las tres Oktoberfest de mayor envergadura en Sudamérica: Blumenau (Brasil), Malloco (Chile) y Villa General Belgrano (Córdoba).
“Volvemos al Oktoberfest de Villa General Belgrano el primer fin de semana; a Chile, el segundo fin de semana de octubre; y a Blumenau, sobre el cierre del mes. Somos la única orquesta argentina y sudamericana en hacer las tres grandes fiestas en una misma temporada”, destacó su director.
Para la agrupación valesana, este despliegue trasciende la mera agenda de conciertos: representa la oportunidad de proyectar la identidad de una comunidad santafesina hacia grandes audiencias, demostrando la vigencia y versatilidad de la música de raíz centroeuropea.
Una agenda que no se detiene
El calendario de Zillertal continuará durante las próximas semanas con distintas presentaciones.
El 15 de agosto participará de los festejos por los 168 años de la fundación de San Jerónimo Norte y, al día siguiente, llegará a Aldea Protestante, en Entre Ríos, que también celebrará su aniversario.
Luego habrá presentaciones privadas en Rosario y, hacia fines de septiembre, la orquesta regresará al Beck Festival de San Carlos, otro de los encuentros que ya forman parte de su recorrido.
La segunda mitad del año tendrá como protagonistas nuevamente a los grandes Oktoberfest de Argentina, Chile y Brasil.
A esa agenda se sumará además la producción de nuevos contenidos audiovisuales durante septiembre, vinculados con la historia de Zillertal y sus encuentros con otras orquestas y músicos.
“Estamos felices de seguir haciendo cosas, de sacar videos nuevos y de vincularnos con quien tenga ganas de hacer las cosas bien, de manera divertida y con mucha seriedad”, sostuvo Theuler.
La participación en Trombonanza, precisamente, resume ese espíritu. A más de seis décadas de su fundación, la Zillertal demuestra que la tradición no es un archivo estático, sino un motor en constante evolución.