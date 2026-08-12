Departamento Las Colonias

San Jerónimo Norte celebra sus 168 años con una jornada para reencontrarse con sus raíces

La ciudad conmemora este sábado 15 de agosto un nuevo aniversario de su fundación y honra a su patrona, Nuestra Señora de la Asunción. La celebración reunirá actividades religiosas, música, danza y tradiciones en distintos espacios de la localidad. La comunidad se prepara para compartir una jornada que tendrá como escenario principal a Plaza Libertad.