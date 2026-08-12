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San Jerónimo Norte celebra sus 168 años con una jornada para reencontrarse con sus raíces

La ciudad conmemora este sábado 15 de agosto un nuevo aniversario de su fundación y honra a su patrona, Nuestra Señora de la Asunción. La celebración reunirá actividades religiosas, música, danza y tradiciones en distintos espacios de la localidad. La comunidad se prepara para compartir una jornada que tendrá como escenario principal a Plaza Libertad.

168 años de historia, identidad y comunidad serán el motivo para que vecinos y visitantes se encuentren en una nueva celebración de San Jerónimo Norte.168 años de historia, identidad y comunidad serán el motivo para que vecinos y visitantes se encuentren en una nueva celebración de San Jerónimo Norte.
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San Jerónimo Norte se prepara para celebrar este sábado 15 de agosto sus 168 años de historia, en una jornada que combinará la tradición religiosa, la música, la danza y distintas expresiones que forman parte de la identidad de la comunidad.

El aniversario de la ciudad coincide con la celebración de su patrona, Nuestra Señora de la Asunción, por lo que el programa contempla tanto las actividades religiosas como los tradicionales festejos comunitarios. Plaza Libertad será uno de los principales puntos de encuentro durante una jornada pensada para reunir a vecinos, familias y visitantes.

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La celebración permitirá, además, volver la mirada sobre una historia marcada por las raíces inmigratorias y por el trabajo de varias generaciones que contribuyeron al crecimiento de la localidad.

La celebración religiosa abrirá la jornada

Las actividades comenzarán a las 10, con la procesión en torno a Plaza Libertad y la posterior celebración de la Santa Misa, en el marco de las festividades patronales.

La jornada continuará al mediodía con el tradicional Almuerzo Patronal, que se desarrollará en la sede de la Asociación Suiza Helvetia y estará a cargo de la Parroquia.

san jerónimo norte168 años de historia, identidad y comunidad serán el motivo para que vecinos y visitantes se encuentren en una nueva celebración de San Jerónimo Norte.

En este marco también se presentará la Orquesta Musical Original Santa Paula, junto con una cantata a cargo de los niños de Catequesis.

Las celebraciones religiosas constituyen uno de los momentos centrales del aniversario, en una localidad donde las tradiciones vinculadas con la fe forman parte de la vida comunitaria desde sus orígenes.

Una plaza para celebrar los 168 años

Por la tarde, la celebración se trasladará nuevamente a Plaza Libertad. A las 16, la comunidad se reunirá para compartir la tradicional torta de cumpleaños y cantar el feliz cumpleaños a San Jerónimo Norte por sus 168 años.

Una hora más tarde, a las 16.30, se llevará adelante un Taller de Cumbia, con una presentación abierta a la participación del público y una invitación a bailar y compartir.

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La propuesta continuará a partir de las 18, con actividades en el Gimnasio Sol Latino, el Gimnasio POWER y la Academia de Baile SG, de Sofía Girod, que aportarán distintas expresiones vinculadas con la actividad física y la danza.

A las 19, será el turno de Maru Miranda, quien se sumará a la programación musical de la jornada.

Música para cerrar la celebración

Uno de los momentos centrales de la noche llegará a las 21, con la presentación de la Banda Municipal, que además protagonizará el acto protocolar y ofrecerá una presentación especial.

El repertorio previsto incluirá Cara o Cruz y Diluvio, además de obras vinculadas con la tradición musical de la comunidad.

Foto: GentilezaTambién serán parte de la propuesta Nesty Schmidt, Zillertal Orchester y Autor Material

También serán parte de la propuesta Nesty Schmidt, Zillertal Orchester y Autor Material, completando una programación pensada para prolongar los festejos durante la noche.

Durante toda la jornada habrá servicio de cantina, acompañando las distintas actividades previstas.

Una historia construida en comunidad

Más allá del programa de actividades, el aniversario representa una oportunidad para recuperar la historia de San Jerónimo Norte, una localidad profundamente vinculada con la inmigración suiza y con el esfuerzo de las primeras familias que se establecieron en estas tierras.

A lo largo de 168 años, la comunidad fue construyendo una identidad propia a partir de sus instituciones, sus tradiciones, sus celebraciones y el trabajo de generaciones que dejaron su huella en el desarrollo de la ciudad.

Las fiestas patronales y los aniversarios funcionan así como espacios de encuentro entre generaciones. Son momentos en los que la historia deja de ser solamente un recuerdo para convertirse en una experiencia compartida.

Foto: Gentileza168 años de historia, identidad y comunidad serán el motivo para que vecinos y visitantes se encuentren en una nueva celebración de San Jerónimo Norte.

Este sábado, San Jerónimo Norte volverá a reunirse para celebrar su presente y, al mismo tiempo, reconocer las raíces que forman parte de su identidad.

168 años de historia, identidad y comunidad serán el motivo para que vecinos y visitantes se encuentren en una nueva celebración de San Jerónimo Norte.

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