El patrimonio de una comunidad también se encuentra en aquellos lugares que forman parte de su memoria colectiva. Con esa premisa, el Museo de Pilar llevó adelante el primer Circuito Histórico por el Cementerio Parroquial, una propuesta que permitió transformar por unas horas este espacio en un verdadero museo a cielo abierto.
El Cementerio Parroquial de Pilar abrió sus puertas a un recorrido por la historia local
Más de 80 vecinos participaron del primer Circuito Histórico por el Cementerio Parroquial de Pilar, una propuesta que recuperó historias, personajes y patrimonio local a través de un recorrido guiado y distintas intervenciones. La iniciativa fue impulsada por el Museo de Pilar y contó con la participación de instituciones educativas de la localidad.
La actividad convocó a más de 80 vecinos de Pilar y localidades de la zona, quienes participaron de un recorrido pensado para conocer y recuperar parte de la historia local a través de las personas, familias y acontecimientos vinculados con el cementerio.
El proyecto fue encabezado por la investigadora y diplomada en Muerte y Cementerios María Inés Cornejo, quien desde noviembre de 2025 trabajó junto con colaboradores del Museo y la Casa de Cultura de la Comuna de Pilar para desarrollar la iniciativa.
La propuesta buscó acercar a la comunidad una mirada diferente sobre el patrimonio funerario, entendiendo al cementerio no solamente como un espacio destinado al recuerdo de quienes ya no están, sino también como un lugar donde permanecen testimonios de distintas épocas de la historia de la localidad.
Historias que cobran vida
Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de alumnos y docentes de los colegios secundarios Santa Marta y San Martín, quienes tuvieron a su cargo distintas interpretaciones vinculadas con el recorrido histórico.
Las intervenciones permitieron recuperar personajes y relatos y aportar una dimensión teatral y vivencial a la propuesta, generando un vínculo particular entre los visitantes y las historias que forman parte del pasado de Pilar.
También acompañaron la actividad empleados de la Estancia San Santiago, mientras que distintas áreas de la comunidad colaboraron para hacer posible la jornada.
Desde el Museo de Pilar destacaron especialmente el acompañamiento de la Comuna de Pilar, a través de la Casa de Cultura, y del personal del Área de Vial y Convivencia, además del trabajo realizado por los empleados del cementerio durante los días previos.
La iniciativa contó asimismo con la autorización y el acompañamiento de la Parroquia, condición fundamental para poder desarrollar el circuito dentro del predio.
Una propuesta para preservar la memoria
La realización de este primer circuito representa una nueva manera de acercarse al patrimonio histórico de Pilar y de generar espacios para que las nuevas generaciones conozcan las historias de quienes fueron parte de la construcción de la comunidad.
La respuesta del público y la participación de las instituciones educativas permitieron consolidar una experiencia que el Museo proyecta continuar. La intención es que el circuito pueda convertirse en una propuesta periódica de divulgación histórica y cultural.
La próxima edición ya tiene fecha: será el domingo 27 de septiembre de 2026. Desde el Museo anticiparon que próximamente se compartirán más imágenes y videos de esta primera experiencia, que convirtió al Cementerio Parroquial de Pilar en un escenario para recuperar, conocer y poner en valor la memoria de la comunidad.