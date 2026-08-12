Histórico

El Cementerio Parroquial de Pilar abrió sus puertas a un recorrido por la historia local

Más de 80 vecinos participaron del primer Circuito Histórico por el Cementerio Parroquial de Pilar, una propuesta que recuperó historias, personajes y patrimonio local a través de un recorrido guiado y distintas intervenciones. La iniciativa fue impulsada por el Museo de Pilar y contó con la participación de instituciones educativas de la localidad.