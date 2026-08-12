La ciudad de Esperanza fue escenario de una nueva jornada de Vax Team, una propuesta que busca fortalecer las coberturas de vacunación en edad escolar mediante actividades lúdicas y educativas.
Vax Team llegó a Esperanza con una propuesta lúdica para promover la vacunación infantil
La iniciativa combinó una intervención teatral con el control de los carnets de vacunación y la posibilidad de completar esquemas. La actividad se desarrolló con alumnos de la Escuela Primaria N° 319 Mercedes Z. de Iriondo, en una jornada que buscó acercar a niños y niñas un mensaje sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades.
La actividad se desarrolló en el salón de la Capilla San Lino y contó con la participación de niñas y niños de la Escuela Primaria N° 319 Mercedes Z. de Iriondo. Durante el encuentro, los estudiantes pudieron disfrutar de una intervención teatral especialmente diseñada para transmitir, de manera entretenida y cercana, la importancia de las vacunas.
La iniciativa apunta a generar conciencia desde edades tempranas sobre la necesidad de mantener actualizados los esquemas de vacunación y el rol que cumplen las vacunas en la prevención de enfermedades.
Teatro y juegos para aprender sobre las vacunas
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de una obra de teatro creada para abordar los contenidos vinculados con la vacunación a través del juego y la imaginación.
La propuesta presenta personajes que se convierten en superhéroes al vacunarse y que, de esta manera, se enfrentan a virus y bacterias. El recurso busca facilitar la comprensión de los más chicos y transmitir el mensaje de que las vacunas contribuyen al cuidado individual y colectivo.
La directora de la Escuela Primaria N° 319, Karina Quinteros, destacó el entusiasmo generado por la actividad y explicó que la institución trabajó previamente la temática en las aulas.
“Trabajamos esta propuesta, la importancia de la vacunación, con los niños y las niñas en las aulas. Además, con el álbum de figuritas de Vax Team, todos están muy entusiasmados y eso ayuda a concientizar sobre la importancia de estar vacunados”, señaló.
La escuela también preparó el espacio especialmente para recibir a los estudiantes y acompañar la jornada con distintas actividades.
Control de carnets y actualización de esquemas
Además de la propuesta teatral, el equipo del vacunatorio del Hospital de Esperanza realizó controles de los carnets de vacunación de los alumnos y verificó el estado de los esquemas correspondientes a cada edad.
En los casos en que fue necesario completar alguna dosis, se brindó la posibilidad de realizar la vacunación durante la jornada, con el objetivo de facilitar el acceso y mantener actualizados los esquemas.
Como parte de la dinámica de Vax Team, los niños y niñas también recibieron figuritas de acuerdo con el estado de sus esquemas de vacunación, incorporando un componente recreativo a una instancia vinculada con el cuidado de la salud.
La directora del Hospital de Esperanza, Elisabet Miranda, explicó que la propuesta busca abordar la vacunación desde una perspectiva cercana a los niños. “Es amigable y cercana, y los niños se llevan el mensaje de que las vacunas los cuidan y eso es bueno para ellos y para toda la comunidad”, señaló.
La jornada permitió así combinar información, entretenimiento y prevención, con la participación de los equipos de salud y la comunidad educativa. El objetivo central es reforzar la importancia de consultar los calendarios de vacunación, controlar periódicamente los carnets y completar las dosis indicadas para cada etapa de la vida.