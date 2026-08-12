Salud

Vax Team llegó a Esperanza con una propuesta lúdica para promover la vacunación infantil

La iniciativa combinó una intervención teatral con el control de los carnets de vacunación y la posibilidad de completar esquemas. La actividad se desarrolló con alumnos de la Escuela Primaria N° 319 Mercedes Z. de Iriondo, en una jornada que buscó acercar a niños y niñas un mensaje sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades.