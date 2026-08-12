El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

También continúan obras en rotondas y puentes en distintos departamentos de la provincia, entre ellas las vinculadas con la Circunvalación de Venado Tuerto, RP 70 en Esperanza, RP 13, RP 39/RN 34 en Arrufó, RP 5/RP 2 y el nuevo puente carretero sobre la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.