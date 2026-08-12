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En Vivo Miércoles 12 de agosto de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

09:28 / Mié. 12.08.2026

Limpieza puentes aliviadores RN 168 : Colastiné – Túnel Subfluvial

Reducción del borde del carril. Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar las indicaciones de los banderilleros y reducir la velocidad en el tramo con trabajos.

09:28 / Mié. 12.08.2026

Reducción de calzada por obras

Autopista Santa Fe - Rosario: desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe.

Desde el KM 78 a KM 79, altura de Barrancas - Sentido a Santa Fe.

Desde el KM 87 a KM 88, altura de San Fabián - Sentido a Santa Fe

En el KM 149, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario

08:29 / Mié. 12.08.2026

En la ciudad de Santa Fe

Tránsito cortado en primera junta entre San Jerónimo y 9 de Julio

08:00 / Mié. 12.08.2026

Un tren embistió a un vehículo y se incendió por completo

El hecho ocurrió sobre Ruta Provincial 280-S, al norte de la ciudad de Sunchales

08:00 / Mié. 12.08.2026


07:11 / Mié. 12.08.2026

Rutas y caminos de Santa Fe

RN 11: se registra congestión a la altura de Villa La Ribera y Puerto San Martín debido a la importante presencia de camiones.

RP 69s: la calzada se encuentra reducida entre Moisés Ville y Virginia debido al hundimiento de una alcantarilla sobre la cinta asfáltica. Se solicita respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

RN A012: continúa el corte total en la intersección con RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán. Hay desvíos establecidos para vehículos livianos y tránsito pesado, por lo que se recomienda prestar especial atención a la señalización.

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: desde este martes quedó operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, en la cabecera santafesina. En un tramo de aproximadamente 200 metros, la mano que habitualmente circula hacia Santa Fe funciona con doble sentido de circulación.

Se solicita circular con extrema precaución y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes puedan hacerlo pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.

Obras y sectores con modificaciones en las rutas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial recuerda que continúan diferentes obras de pavimentación y repavimentación en rutas provinciales primarias y secundarias. Entre los principales sectores se encuentran:

Ruta 10-s: Theobald–RN 9.

Ruta 31: Tartagal–Intiyaco.

Ruta 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes.

Ruta 2: San Justo–RP 281.

Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8–RN 33.

Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres–Chovet.

Ruta 7-s: Venado Tuerto–San Francisco.

Ruta 10: RP 70–Pilar.

Ruta 21: RN 9–acceso a Cargill.

Ruta 13: RP 66–San Jorge.

Rutas 23 y 39: desde el límite con Córdoba hasta Arrufó.

Ruta 1: Alejandra–puente sobre el arroyo El Gusano.

Ruta 5: RP 2–Recreo.

Ruta 6: Gessler–Loma Alta.

Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen–AP01.

También continúan obras en rotondas y puentes en distintos departamentos de la provincia, entre ellas las vinculadas con la Circunvalación de Venado Tuerto, RP 70 en Esperanza, RP 13, RP 39/RN 34 en Arrufó, RP 5/RP 2 y el nuevo puente carretero sobre la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.

07:07 / Mié. 12.08.2026

Accidente de tránsito

En Autovía 19 a la altura de Clucellas.

06:49 / Mié. 12.08.2026

Circular con precaución

En RP 69S: entre Virginia y Moisés Ville por hundimiento de alcantarilla. Reducir la velocidad en la zona.

06:47 / Mié. 12.08.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Las rutas de la región Norte se presentan con lluvias y lloviznas de variada intensidad. Las calzadas húmedas y banquinas inestables siempre constituyen un riesgo para la normal circulación. Extremar precauciones al transitar.

06:46 / Mié. 12.08.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras

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