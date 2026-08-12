Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Limpieza puentes aliviadores RN 168 : Colastiné – Túnel Subfluvial
Reducción del borde del carril. Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar las indicaciones de los banderilleros y reducir la velocidad en el tramo con trabajos.
Reducción de calzada por obras
Autopista Santa Fe - Rosario: desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe.
Desde el KM 78 a KM 79, altura de Barrancas - Sentido a Santa Fe.
Desde el KM 87 a KM 88, altura de San Fabián - Sentido a Santa Fe
En el KM 149, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario
En la ciudad de Santa Fe
Tránsito cortado en primera junta entre San Jerónimo y 9 de Julio
Un tren embistió a un vehículo y se incendió por completo
El hecho ocurrió sobre Ruta Provincial 280-S, al norte de la ciudad de Sunchales
Rutas y caminos de Santa Fe
RN 11: se registra congestión a la altura de Villa La Ribera y Puerto San Martín debido a la importante presencia de camiones.
RP 69s: la calzada se encuentra reducida entre Moisés Ville y Virginia debido al hundimiento de una alcantarilla sobre la cinta asfáltica. Se solicita respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
RN A012: continúa el corte total en la intersección con RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán. Hay desvíos establecidos para vehículos livianos y tránsito pesado, por lo que se recomienda prestar especial atención a la señalización.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: desde este martes quedó operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, en la cabecera santafesina. En un tramo de aproximadamente 200 metros, la mano que habitualmente circula hacia Santa Fe funciona con doble sentido de circulación.
Se solicita circular con extrema precaución y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes puedan hacerlo pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras y sectores con modificaciones en las rutas
La Agencia Provincial de Seguridad Vial recuerda que continúan diferentes obras de pavimentación y repavimentación en rutas provinciales primarias y secundarias. Entre los principales sectores se encuentran:
Ruta 10-s: Theobald–RN 9.
Ruta 31: Tartagal–Intiyaco.
Ruta 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes.
Ruta 2: San Justo–RP 281.
Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8–RN 33.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres–Chovet.
Ruta 7-s: Venado Tuerto–San Francisco.
Ruta 10: RP 70–Pilar.
Ruta 21: RN 9–acceso a Cargill.
Ruta 13: RP 66–San Jorge.
Rutas 23 y 39: desde el límite con Córdoba hasta Arrufó.
Ruta 1: Alejandra–puente sobre el arroyo El Gusano.
Ruta 5: RP 2–Recreo.
Ruta 6: Gessler–Loma Alta.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen–AP01.
También continúan obras en rotondas y puentes en distintos departamentos de la provincia, entre ellas las vinculadas con la Circunvalación de Venado Tuerto, RP 70 en Esperanza, RP 13, RP 39/RN 34 en Arrufó, RP 5/RP 2 y el nuevo puente carretero sobre la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.
Circular con precaución
En RP 69S: entre Virginia y Moisés Ville por hundimiento de alcantarilla. Reducir la velocidad en la zona.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Las rutas de la región Norte se presentan con lluvias y lloviznas de variada intensidad. Las calzadas húmedas y banquinas inestables siempre constituyen un riesgo para la normal circulación. Extremar precauciones al transitar.