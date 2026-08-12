Este martes se realizó por primera vez un taller de economía familiar destinado a padres de niños que asisten a jardines municipales, una iniciativa impulsada por la diputada provincial Ximena García para acercar herramientas prácticas que permitan organizar los ingresos, controlar los gastos, planificar y tomar decisiones financieras informadas.
Educación financiera: por primera vez capacitaron a padres de jardines municipales
La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Ximena García y apunta a brindar herramientas prácticas para organizar las finanzas del hogar y tomar decisiones económicas informadas.
La propuesta se desarrolló de manera articulada con la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Fe y estuvo dirigida, en esta primera experiencia, a familias de los jardines municipales. El encuentro tuvo una duración aproximada de 90 minutos y estuvo a cargo de Hugo Freyre, especialista en finanzas.
La iniciativa se vincula además con un proyecto presentado por García para incorporar la educación financiera como contenido obligatorio en las escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia.
Organizar las finanzas desde el hogar
En la previa al taller, García explicó que la propuesta busca trasladar los conocimientos financieros a situaciones concretas de la vida cotidiana y brindar recursos que puedan ser utilizados por las familias. “Saber cómo administrar el dinero es fundamental para hacer un buen uso, para poder planificar, ahorrar y tener conciencia de cuánto ingresó, cuánto egresó”, sostuvo.
La diputada remarcó que la organización económica no se limita a las entidades bancarias o a las grandes estructuras financieras, sino que comienza en la administración cotidiana de cada hogar.
“Las finanzas empiezan por la organización del hogar, por lograr planificar y muchas veces en tiempos de inestabilidad económica, de crisis, como es una característica de nuestro país, es todavía más importante tener herramientas para poder afrontarlo”, afirmó.
El contenido también contempla cuestiones vinculadas con la diferencia entre ahorro, inversión y recreación, además de la necesidad de reconocer los distintos tipos de tareas que se realizan dentro de una familia.
Un taller pensado para la vida cotidiana
La primera capacitación fue diseñada de acuerdo con las características del público al que estuvo destinada. Por ese motivo, los contenidos fueron trabajados junto con la Secretaría de Educación y se incorporaron inquietudes planteadas por las propias familias.
García señaló que esta primera experiencia servirá también para evaluar la propuesta y realizar ajustes en futuros encuentros. “Este es el primer taller y seguramente de acá también nos llevaremos críticas constructivas, sugerencias, para tomar nota y mejorarlo de acá en adelante”, explicó.
La intención es que los encuentros tengan un perfil práctico y permitan incorporar conocimientos aplicables a situaciones habituales de la economía doméstica. “Es un taller fundamentalmente práctico”, destacó la legisladora.
La iniciativa también incorpora la prevención de problemáticas vinculadas con la salud mental. En ese sentido, García señaló la importancia de generar conciencia sobre la ludopatía y sus consecuencias.
La propuesta busca llegar a más jardines
Por su parte, Sebastián Cámara, subsecretario de Educación Inicial de la Secretaría de Educación municipal, destacó la importancia de sumar este tipo de contenidos al trabajo que realizan.
“Los talleres tienen que ver con poder ordenar la economía familiar. Dotar de herramientas para tomar decisiones informadas respecto de, en tiempos complejos, cómo poder ordenar justamente ingresos y egresos para poder llegar lo mejor posible a fin de mes”, explicó.
El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de brindar conocimientos que permitan evitar decisiones financieras que puedan agravar las dificultades económicas. “Comprender cómo se ordena la economía, cómo administrar el dinero, cómo tomar una deuda, pero que esa deuda sea posible de ser afrontada en el tiempo”, señaló.
Según explicó Cámara, la intención es replicar este año la experiencia en cuatro jardines municipales y avanzar durante el próximo hacia el resto de las instituciones.
El objetivo es que la propuesta pueda llegar a los 17 o 18 jardines municipales de la ciudad, ampliando así el acceso de las familias a herramientas vinculadas con la organización de sus finanzas.