El Concejo Municipal de San Carlos Centro aprobó el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Prácticas Legislativas, una iniciativa impulsada por el presidente del cuerpo, Gabriel Otazo, con el objetivo de acercar a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo local y fortalecer su participación en la vida democrática.
El Concejo Municipal impulsa prácticas legislativas para acercar a los jóvenes a la vida democrática
Por iniciativa del presidente del Concejo Municipal, Gabriel Otazo, se aprobó el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Prácticas Legislativas. La propuesta permitirá que estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario conozcan el funcionamiento del cuerpo legislativo local a través de una experiencia formativa.
La propuesta está destinada a estudiantes de escuelas secundarias, institutos superiores y universidades, quienes podrán realizar pasantías de carácter educativo dentro del Concejo, participando de distintas actividades vinculadas al trabajo legislativo.
La iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje práctico, permitiendo que los participantes conozcan de primera mano cómo se elaboran los proyectos, cómo se desarrollan las sesiones y cuál es el funcionamiento cotidiano de una institución clave para la vida democrática de la ciudad.
Experiencia de aprendizaje y participación
Según establece el programa, los estudiantes podrán colaborar en tareas de investigación legislativa, participar en la elaboración de propuestas, interiorizarse sobre los procesos administrativos y capacitarse acerca del rol que cumplen los concejales y las instituciones democráticas.
Las prácticas tendrán un carácter exclusivamente educativo, por lo que no serán remuneradas ni generarán relación laboral entre los participantes y el Concejo Municipal.
Además, el acceso al programa se realizará mediante convocatorias públicas y a través de convenios que se firmarán con los distintos establecimientos educativos de San Carlos Centro.
Acercar las instituciones a los jóvenes
Al referirse a la aprobación del proyecto, Gabriel Otazo destacó que la iniciativa pretende abrir las puertas del Concejo a las nuevas generaciones y fomentar una ciudadanía más activa y comprometida.
"Queremos un Concejo de puertas abiertas. La democracia también se aprende participando y conociendo cómo funcionan las instituciones. Este programa busca acercar a los jóvenes al ámbito legislativo y fomentar una ciudadanía más comprometida con la comunidad", expresó el presidente del cuerpo legislativo.
Fortalecer la formación ciudadana
Con la creación de este programa, el Concejo Municipal incorpora una nueva herramienta destinada a fortalecer el vínculo con las instituciones educativas y promover la participación de estudiantes en espacios de formación cívica.
Desde el cuerpo legislativo señalaron que la iniciativa apunta a despertar el interés de los jóvenes por la actividad pública, brindar conocimientos sobre el funcionamiento del Estado local y generar instancias de participación que contribuyan a formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la comunidad.