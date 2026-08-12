San Carlos Centro

El Concejo Municipal impulsa prácticas legislativas para acercar a los jóvenes a la vida democrática

Por iniciativa del presidente del Concejo Municipal, Gabriel Otazo, se aprobó el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Prácticas Legislativas. La propuesta permitirá que estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario conozcan el funcionamiento del cuerpo legislativo local a través de una experiencia formativa.