El Concejo Municipal de San Carlos Centro inició esta semana una nueva edición del programa Concejo Joven, una propuesta de participación ciudadana destinada a estudiantes de nivel secundario que busca acercar el funcionamiento del Poder Legislativo local a las nuevas generaciones y fomentar la elaboración de proyectos para mejorar la ciudad.
El Concejo Joven vuelve a San Carlos Centro para acercar la política a los estudiantes
El cuerpo legislativo de esa ciudad pondrá en marcha una nueva edición del programa Concejo Joven, una iniciativa que desde hace casi dos décadas promueve la participación ciudadana de los estudiantes secundarios. Otazo, destacó el trabajo conjunto de todos los concejales, el vínculo directo con las escuelas y el valor que tienen las propuestas elaboradas por los jóvenes, muchas de las cuales luego se convierten en ordenanzas.
El presidente del Concejo Municipal, Gabriel Otazo, explicó a El Litoral que se trata de una política pública consolidada, con cerca de dos décadas de trayectoria, que trasciende las gestiones y se mantiene vigente gracias al compromiso de todo el cuerpo legislativo.
"Es una política pública que ya tiene varios años. No es una iniciativa nueva ni personal, sino un programa que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que seguimos fortaleciendo", señaló.
Un trabajo que comienza en las escuelas
Como parte de la edición 2026, los concejales recorrerán durante la próxima semana las tres escuelas secundarias de la ciudad para presentar el programa a los estudiantes.
Durante esas visitas se explicará cuál es la función del Concejo Municipal, cómo se elaboran las ordenanzas, cuáles son las competencias del ámbito local y de qué manera se relaciona el Poder Legislativo con el Ejecutivo.
Posteriormente, cada institución elegirá a sus representantes —dos concejales titulares y un suplente—, quienes participarán de un proceso de formación legislativa que incluirá la elaboración de proyectos propios.
Otazo destacó que una de las particularidades del programa sancarlino es el acompañamiento permanente de los concejales durante todas las etapas.
"No solamente visitamos las escuelas o participamos de la sesión final. Estamos presentes durante todo el proceso de construcción de las iniciativas, acompañando a los chicos desde el primer día", afirmó el edil que estará acompañado durante la realización del programa junto a su compañera de banca Judith Perren.
Los estudiantes también visitarán el recinto legislativo, donde trabajarán junto a los concejales en la redacción de proyectos, el análisis de antecedentes normativos y la elaboración de propuestas que luego serán debatidas en una sesión simulada.
Proyectos que nacen de la mirada de los jóvenes
El presidente del Concejo remarcó que el programa no solo busca enseñar cómo funciona el sistema democrático, sino también generar un espacio donde los adolescentes puedan expresar sus preocupaciones y transformar esas inquietudes en políticas públicas.
"Les pedimos que piensen qué problemas observan en sus barrios, en sus clubes o en sus escuelas. Muchas veces las mejores iniciativas surgen de esas situaciones cotidianas", explicó.
Según indicó, las propuestas no necesariamente apuntan a grandes obras, sino también a resolver cuestiones concretas mediante pedidos de informes, comunicaciones o pequeñas modificaciones normativas.
Además, valoró que muchas de las ordenanzas surgidas del Concejo Joven terminaron siendo aprobadas por el cuerpo legislativo.
Entre ellas recordó proyectos vinculados con la realización de una feria de carreras para estudiantes, campañas de prevención y control de diabetes, además de iniciativas relacionadas con el mejoramiento del servicio y la calidad del agua potable.
"Muchas veces tomamos esas iniciativas, las ampliamos técnicamente y finalmente las sancionamos porque realmente son muy buenas", destacó.
Aprender democracia desde la participación
Otazo consideró que el principal aporte del programa es acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones y demostrar que la política puede ser una herramienta para transformar la realidad.
Durante el proceso, los estudiantes no solo aprenden a redactar proyectos legislativos, sino también a debatir, defender sus ideas y construir consensos.
"Siempre les digo que no alcanza con presentar un buen proyecto. También hay que saber defenderlo y construir acuerdos para conseguir los votos necesarios. Eso también es la democracia", sostuvo.
En ese sentido, aseguró que las experiencias de años anteriores demostraron que muchos estudiantes sorprenden por su capacidad de argumentación y compromiso.
"Hay chicos realmente brillantes. Muchas veces existe la idea de que los jóvenes no saben de política, pero cuando los escuchamos descubrimos propuestas muy valiosas y una mirada distinta sobre la ciudad", expresó.
Finalmente, Otazo remarcó que el Concejo Joven representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana desde edades tempranas.
"Escuchar a los jóvenes nos amplía la mirada y nos ayuda a construir mejores políticas públicas. Por eso creemos que este programa debe seguir fortaleciéndose año tras año, porque ellos también tienen mucho para aportar al futuro de San Carlos Centro."