En escuelas de la ciudad

El Concejo Joven vuelve a San Carlos Centro para acercar la política a los estudiantes

El cuerpo legislativo de esa ciudad pondrá en marcha una nueva edición del programa Concejo Joven, una iniciativa que desde hace casi dos décadas promueve la participación ciudadana de los estudiantes secundarios. Otazo, destacó el trabajo conjunto de todos los concejales, el vínculo directo con las escuelas y el valor que tienen las propuestas elaboradas por los jóvenes, muchas de las cuales luego se convierten en ordenanzas.