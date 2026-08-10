Departamento Las Colonias

El Concejo de San Carlos Centro respaldó la prohibición del turismo cinegético y la caza deportiva de aves

El Concejo Municipal de San Carlos Centro aprobó una resolución mediante la cual adhiere al proyecto que impulsa la prohibición del turismo cinegético y la caza deportiva de aves en la provincia de Santa Fe. La iniciativa, presentada por los concejales Gabriel Otazo y Judith Perren, busca fortalecer las políticas de conservación de la biodiversidad y promover formas de turismo sustentable.