En su última sesión ordinaria, el Concejo Municipal de San Carlos Centro aprobó un proyecto de resolución mediante el cual expresó su adhesión a la iniciativa que propone prohibir el turismo cinegético y la caza deportiva de aves en el territorio santafesino.
El Concejo de San Carlos Centro respaldó la prohibición del turismo cinegético y la caza deportiva de aves
El Concejo Municipal de San Carlos Centro aprobó una resolución mediante la cual adhiere al proyecto que impulsa la prohibición del turismo cinegético y la caza deportiva de aves en la provincia de Santa Fe. La iniciativa, presentada por los concejales Gabriel Otazo y Judith Perren, busca fortalecer las políticas de conservación de la biodiversidad y promover formas de turismo sustentable.
La propuesta fue presentada por los concejales Gabriel Otazo y Judith Perren, quienes impulsaron el pronunciamiento del cuerpo legislativo como una manifestación de respaldo a un proyecto que busca fortalecer la protección de la fauna silvestre y promover políticas de conservación ambiental.
La resolución representa un acompañamiento institucional a una iniciativa que desde hace varios años promueven distintas organizaciones ambientalistas y proteccionistas de la provincia, entre ellas Mundo Aparte, Capibara y la Red Argentina de Entidades Protectoras de Animales (RAEPA).
Un cambio de paradigma en la protección de la fauna
El proyecto provincial plantea avanzar hacia un modelo que priorice la conservación de la biodiversidad por sobre las actividades recreativas vinculadas a la caza deportiva.
Desde el Concejo sostuvieron que la adhesión refleja el compromiso del cuerpo con la defensa de la fauna silvestre, el bienestar animal y el cuidado del ambiente, promoviendo una relación más responsable con los ecosistemas.
En ese sentido, la resolución se fundamenta en los principios establecidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a disfrutar de un ambiente sano y establece el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras.
Acompañamiento a organizaciones ambientalistas
La iniciativa también reconoce el trabajo que vienen desarrollando diversas entidades y voluntarios que impulsan campañas de sensibilización y proyectos orientados a la protección de la vida silvestre.
El acompañamiento institucional del Concejo busca reforzar esos esfuerzos y contribuir al debate sobre nuevas herramientas de conservación de la biodiversidad en la provincia.
Además, el pronunciamiento promueve la consolidación de modalidades de turismo sustentable que resulten compatibles con la preservación de los ecosistemas y el respeto por las especies que habitan el territorio santafesino.
Compromiso con la conservación y el desarrollo sostenible
Con la aprobación de esta resolución, el Concejo Municipal fijó una posición institucional a favor de políticas públicas orientadas a la protección del patrimonio natural de la provincia.
Desde el cuerpo legislativo señalaron que la construcción de una sociedad más sustentable también implica avanzar hacia una relación más ética con los animales y con el ambiente, promoviendo acciones que garanticen la conservación de la biodiversidad.