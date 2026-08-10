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Con una inversión superior a $2.600 millones

Casilda: reactivaron la obra de 52 viviendas que se encontraban paralizadas

Las unidades habitacionales se encuentran distribuidas en tres sectores de la ciudad y presentan un avance cercano al 30 %. La obra demandará una inversión superior a los $2.600 millones y contempla también la ejecución de infraestructura y servicios.

Avanza en Casilda la construcción de 52 viviendas con una inversión superior a $2.600 millonesAvanza en Casilda la construcción de 52 viviendas con una inversión superior a $2.600 millones
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Comenzaron en Casilda los trabajos destinados a reactivar y finalizar la construcción de 52 viviendas distribuidas en tres sectores de la ciudad. El proyecto presenta actualmente un avance cercano al 30 % y contempla una inversión provincial superior a los $2.600 millones.

Las tareas se iniciaron a partir de los acuerdos establecidos entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Casilda para avanzar en la terminación de las unidades habitacionales y en las obras de infraestructura necesarias para su funcionamiento.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el objetivo es completar el proyecto y avanzar posteriormente con la adjudicación de las viviendas a las familias que cumplan con los requisitos establecidos.

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“En Casilda tenemos el compromiso de finalizarlas dentro de un año y entregarlas a las familias”, indicó Enrico.

El funcionario también destacó la importancia de garantizar la continuidad de los trabajos para completar proyectos habitacionales que habían quedado paralizados y llevarlos hasta su etapa de finalización.

52 viviendas distribuidas en tres sectores

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, detalló que las 52 unidades están distribuidas en tres localizaciones diferentes de Casilda.

Un total de 36 viviendas se encuentran en la manzana N.º 55, delimitada por las calles San Luis, Sargento Cabral, La Rioja y Chile. Otras 11 están ubicadas en la manzana N.º 18, sobre Dante Alighieri, entre Alvear y bulevar Argentino.

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Las cinco unidades restantes se encuentran en la manzana N.º 71, en el sector de Alvear y bulevar Villada. Dos de estas viviendas fueron diseñadas con características adaptadas para personas con discapacidad.

“Son 52 viviendas ubicadas en tres localizaciones”, explicó Crivelli, quien señaló que la ejecución del proyecto requiere coordinar las tareas correspondientes a las unidades habitacionales con las obras de infraestructura de cada sector.

Viviendas de dos dormitorios

Las unidades corresponden al prototipo compacto de dos dormitorios y cuentan con una superficie de 63,97 metros cuadrados.

Cada vivienda tendrá cocina-comedor integrada, baño, lavadero exterior y patio. Además, el proyecto contempla las instalaciones necesarias para garantizar la provisión de los distintos servicios.

La obra también incluye infraestructura urbana, con ejecución de cordón cuneta, alumbrado público, redes de energía eléctrica, agua potable y cloacas, además de la provisión de gas envasado.

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La Municipalidad de Casilda prevé colaborar con trabajos complementarios vinculados con los cercos perimetrales y los nexos de agua y cloacas, de acuerdo con la factibilidad técnica de cada sector.

También se contempla la articulación con la Empresa Provincial de la Energía para avanzar en las tareas vinculadas con el tendido eléctrico del barrio.

El proceso de adjudicación

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Hábitat y Vivienda, cuando la obra alcance aproximadamente el 80 % de ejecución se prevé convocar a las familias interesadas para iniciar el proceso de inscripción al sorteo a través del Registro Digital.

La instancia de inscripción y posterior sorteo permitirá avanzar en la selección de los futuros adjudicatarios, de acuerdo con los requisitos establecidos para el acceso a las unidades habitacionales.

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Con los trabajos actualmente en marcha, el proyecto avanza hacia la finalización de las viviendas y de las obras complementarias necesarias para su habilitación.

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