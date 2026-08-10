Con una inversión superior a $2.600 millones

Casilda: reactivaron la obra de 52 viviendas que se encontraban paralizadas

Las unidades habitacionales se encuentran distribuidas en tres sectores de la ciudad y presentan un avance cercano al 30 %. La obra demandará una inversión superior a los $2.600 millones y contempla también la ejecución de infraestructura y servicios.