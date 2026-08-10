Las 14 viviendas que se construyen en El Trébol entraron en la etapa final de obra y ya tienen fecha para una nueva instancia del proceso de adjudicación. El próximo 11 de agosto, a las 11, se realizará el sorteo de preselección en el Teatro Cervantes, ubicado en Rosario 780.
Con más del 80 % de avance, 14 viviendas se acercan a su finalización en El Trébol
El sorteo de preselección se realizará el 11 de agosto en el Teatro Cervantes. Las unidades se encuentran en la etapa final de construcción, con trabajos de pintura, colocación de aberturas e instalaciones.
Los trabajos presentan actualmente un avance superior al 80 %. En esta etapa se ejecutan tareas de terminación, entre ellas pintura, colocación de aberturas y trabajos vinculados con las instalaciones de agua, gas y electricidad.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el complejo se encuentra “en la etapa final de la obra” y destacó la importancia del acceso a la vivienda propia como una herramienta que brinda “estabilidad a las familias y les permite construir un patrimonio para el futuro”.
La inversión destinada a completar el complejo habitacional supera los 900 millones de pesos.
Cómo será el sorteo
El procedimiento previsto para el 11 de agosto corresponde a una instancia de preselección. Las personas que resulten sorteadas deberán posteriormente atravesar un proceso de verificación técnica y social a cargo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, previo a la adjudicación definitiva.
Las 14 unidades se distribuirán de acuerdo con distintos cupos. Seis estarán destinadas a trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), incluida una vivienda adaptada para personas con discapacidad, mientras que las ocho restantes corresponderán a la demanda general, con reservas para personas con discapacidad y personal de las fuerzas de seguridad.
Características del complejo habitacional
El conjunto está integrado por 12 viviendas estándar y dos unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz.
Todas las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero, además de las correspondientes instalaciones de agua, gas, electricidad y desagües.
Las unidades están distribuidas en dos sectores de la ciudad. Ocho viviendas se ubican en inmediaciones de la intersección de Manuel Belgrano y Madrid, mientras que las seis restantes se encuentran sobre la cortada Juan Bautista Bosio.
Con los trabajos actualmente en ejecución, el complejo avanza hacia la finalización de las viviendas y de las tareas necesarias para su posterior adjudicación.