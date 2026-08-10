Supera el 20 % de avance

Avanza la ampliación y refuncionalización del Hospital de Villa Constitución

La obra del Hospital “Dr. Juan E. Milich” contempla la construcción de más de 3.700 metros cuadrados nuevos y la remodelación de otros 2.700 metros cuadrados del edificio existente. Los trabajos ya superaron el 20 % de avance y se ejecutan mientras el efector continúa funcionando.