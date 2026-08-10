La ampliación y refuncionalización integral del Hospital “Dr. Juan E. Milich” de Villa Constitución avanza con trabajos simultáneos sobre el nuevo edificio y distintos sectores de la estructura existente. El proyecto contempla duplicar prácticamente la superficie cubierta del efector, que pasará de los actuales 4.305 metros cuadrados a más de 8.000 metros cuadrados una vez finalizadas las obras.
Avanza la ampliación y refuncionalización del Hospital de Villa Constitución
La obra del Hospital “Dr. Juan E. Milich” contempla la construcción de más de 3.700 metros cuadrados nuevos y la remodelación de otros 2.700 metros cuadrados del edificio existente. Los trabajos ya superaron el 20 % de avance y se ejecutan mientras el efector continúa funcionando.
La intervención incluye la construcción de más de 3.700 metros cuadrados de obra nueva y la remodelación de otros 2.700 metros cuadrados. El proyecto prevé incorporar nuevos espacios de internación, maternidad, terapia intensiva y salud mental, además de ampliar y modernizar áreas como quirófanos, guardia, diagnóstico por imágenes, farmacia y esterilización.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que una de las principales características de los trabajos es que deben desarrollarse con el hospital en funcionamiento.
“Es una obra compleja porque se trabaja al mismo tiempo que el Hospital sigue en funcionamiento. Hoy ya tenemos un avance superior al 20 %”, señaló.
En relación con el desarrollo de los trabajos, el funcionario indicó que ya comenzaron las tareas correspondientes a la estructura principal del nuevo edificio, mientras avanzan de manera simultánea las intervenciones sobre los sectores existentes que serán remodelados.
Avances en el nuevo edificio
La nueva estructura hospitalaria contará con dos plantas y permitirá incorporar 58 camas destinadas a diferentes servicios, entre ellos internación clínica, maternidad, terapia intensiva, salud mental y áreas de aislamiento.
En las últimas semanas se completó la ejecución de losas, vigas y columnas de hormigón armado correspondientes al nivel superior, con la finalización de la estructura de la azotea. También continúa la colocación de la capa de compresión sobre las losetas prefabricadas, una etapa vinculada a la consolidación de la estructura del nuevo bloque.
En otros sectores se ejecutan mamposterías de ladrillo visto destinadas a las futuras áreas de salud mental y vacunatorio. Allí también se realizan revoques impermeables, contrapisos e instalaciones de agua fría y caliente y redes cloacales.
En farmacia y esterilización avanzan la construcción de tabiques interiores y la colocación de premarcos destinados a las futuras carpinterías de aluminio.
Remodelación de los sectores existentes
La intervención también comprende una renovación de distintos espacios del edificio actual. En el área de quirófanos se realizan trabajos de colocación de pisos graníticos, revestimientos sanitarios, zócalos, cielorrasos y tabiques de placas de yeso, además de la instalación de mesadas y otras terminaciones.
En diagnóstico por imágenes y en la nueva sala de espera se ejecutan instalaciones eléctricas, tendidos correspondientes al sistema termomecánico y colocación de nuevos pisos.
Por otra parte, en el futuro sector de guardia e ingreso comenzaron trabajos de mayor envergadura, que incluyen la demolición de contrapisos existentes, la nivelación del terreno y la ejecución del pilotaje que servirá de soporte para la nueva estructura.
Más servicios y nuevas circulaciones
Además de las nuevas áreas de internación, el proyecto contempla sectores destinados a vacunatorio, esterilización, farmacia, administración y espacios para el personal médico.
También se prevé la remodelación de la guardia, diagnóstico por imágenes, quirófanos, laboratorio, accesos y circulaciones internas.
Entre las modificaciones funcionales se incluyen nuevos accesos independientes para diferentes servicios y una circulación diferenciada para pacientes y personal sanitario. El proyecto incorpora, además, mejoras en los sistemas de gases medicinales, instalaciones eléctricas y protección contra incendios, junto con la adecuación de áreas técnicas y espacios exteriores.
La intervención busca reorganizar el funcionamiento del Hospital “Dr. Juan E. Milich” y ampliar su capacidad edilicia y operativa para atender la demanda sanitaria de Villa Constitución y la región.