Sobre el Paraná

Así fueron las primeras pruebas de la nueva flota aérea para combatir incendios en Santa Fe

El avión hidrante adquirido por el Gobierno de la Provincia, y el helicóptero recuperado y equipado con un helibalde -todos operados por personal provincial- realizaron este lunes sus primeros ejercicios coordinados sobre el río Paraná. Frente a la costa de Rosario, las aeronaves cargaron y lanzaron agua para comprobar su capacidad operativa y la respuesta conjunta de las tripulaciones.