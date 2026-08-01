La campaña solidaria impulsada por la comunidad venezolana radicada en Santa Fe llegó a una nueva etapa. Los medicamentos e insumos médicos donados por vecinos, instituciones, clínicas, laboratorios y profesionales de la salud ya fueron clasificados, embalados y quedaron listos para ser trasladados a Buenos Aires, desde donde partirán en un vuelo sanitario privado con destino a Venezuela.
Santa Fe donó 67 cajas con medicamentos para los damnificados por el terremoto en Venezuela
"Estamos muy felices con la respuesta de Santa Fe ante la tragedia", expresó Ibacivett Pérez, integrante de Asoven Santa Fe. Ahora será la Municipalidad de Santa Fe la encargada de trasladar toda la carga hasta Buenos Aires. De allí partirá el segundo vuelo con medicamentos rumbo a Venezuela.
Se trata del segundo envío de ayuda humanitaria que saldrá desde Argentina hacia el país caribeño luego del devastador doble terremoto del 24 de junio, una catástrofe que dejó miles de víctimas y una crisis humanitaria que aún continúa.
"Estamos muy felices con la respuesta de Santa Fe ante la tragedia. El resultado ha sido exitoso, maravilloso", expresó Ibacivett Pérez, integrante de la Asociación de Venezolanos en el Litoral Argentino (Asoven Santa Fe), al confirmar que la colecta finalizó con éxito.
Durante julio, el salón cedido por Cáritas Santa Fe se transformó en un verdadero centro de acopio. Allí fueron llegando cajas con medicamentos, gasas, vendas, pañales, elementos de higiene e insumos hospitalarios donados por particulares, farmacias, laboratorios, médicos, clínicas y visitadores médicos.
"Queremos agradecer de corazón a todas las personas que realizaron su donación para la Campaña de Recolección de Insumos Médicos para Venezuela. Cada aporte representa un gesto de solidaridad y esperanza para quienes más lo necesitan", manifestó Pérez.
También destacó el acompañamiento institucional recibido desde el inicio de la campaña. "Extendemos nuestro agradecimiento a Cáritas Santa Fe, por brindar el espacio para llevar adelante esta iniciativa, y a la Municipalidad de Santa Fe, por acompañar y apoyar esta acción solidaria. Y todas las entidades que hicieron posible esta colecta y harán posible el envío hacia Venezuela", sostuvo.
Un cuarto repleto de solidaridad
Según contó la referente venezolana, el volumen de donaciones superó las expectativas. "El cuarto de Cáritas se llenó de donaciones de todas las personas e instituciones de la ciudad que se acercaron", relató. Entre los aportes destacó especialmente la colaboración de médicos, clínicas, visitadores médicos y laboratorios.
Ahora será la Municipalidad de Santa Fe la encargada de trasladar toda la carga hasta Buenos Aires. Desde allí, la Asociación Nacional de Enfermeros Venezolanos en Argentina (ASONVEAR) coordinó un vuelo sanitario privado que llevará la ayuda directamente a territorio venezolano.
El balance final de la campaña da cuenta de 67 cajas recolectadas: 12 con insumos médicos, 16 con pañales para adultos y niños, cinco con elementos de higiene y otras 34 cajas con medicamentos aportados por distintos laboratorios y donantes particulares.
Una tragedia que cambió al país
La campaña nació como respuesta al doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.
Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, tuvieron su epicentro en el estado costero de La Guaira, aunque también provocaron enormes daños en Caracas y otras localidades del centro-norte del país.
El devastador sismo que sacudió a Venezuela dejó un panorama trágico, consolidando un balance oficial de 5.546 muertos, 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas de entre los escombros, mientras la incertidumbre persiste sobre miles de desaparecidos.
La emergencia humanitaria mantiene a 128.324 familias afectadas, destruyendo por completo el hogar de 17.907 ciudadanos y obligando a otros 23.811 refugiados a subsistir en 107 campamentos temporales.
En el aspecto material, el Banco Mundial estima un impacto económico total de 19.600 millones de dólares en pérdidas, de los cuales 9.300 millones de dólares corresponden exclusivamente al sector residencial tras el colapso de 190 edificios y daños graves en otras 856 estructuras, una crisis de infraestructura que se agrava continuamente por las más de 1.500 réplicas registradas en la región. Miles de edificios sufrieron daños estructurales y numerosos hospitales, escuelas y servicios públicos quedaron fuera de funcionamiento.
Durante las primeras semanas, equipos de rescate de distintos países trabajaron entre edificios colapsados mientras miles de familias permanecían en refugios temporales. Aunque la etapa de búsqueda de sobrevivientes concluyó, Venezuela continúa atravesando una compleja fase de reconstrucción, con hospitales funcionando de manera parcial, barrios enteros que aún permanecen inhabitables y decenas de miles de personas dependiendo de la asistencia humanitaria para acceder a medicamentos, agua potable y atención sanitaria.
"Santa Fe dijo presente"
Para quienes emigraron desde Venezuela y hoy viven en la capital santafesina, la campaña tuvo además un profundo significado emocional. "Los santafesinos siempre que hemos necesitado han mostrado su solidaridad para con nosotros, y hoy el pueblo santafesino ha dicho presente, otra vez. Acá están los resultados", afirmó Pérez.
La referente explicó además que, producto del desastre, muchas familias venezolanas comenzaron a replantearse su futuro. "Hay varios venezolanos afectados por el terremoto que han decidido migrar hacia otros países", señaló. No obstante, aclaró que "hasta el momento ninguno de ellos arribó a Santa Fe".
Mientras tanto, las cajas preparadas en Cáritas emprenderán en los próximos días un viaje de más de 7.000 kilómetros. Un recorrido que comenzó con pequeños gestos solidarios de vecinos santafesinos y que terminará en hospitales y centros de atención donde los medicamentos continúan siendo una de las necesidades más urgentes para miles de personas afectadas por una de las mayores tragedias que vivió Venezuela en las últimas décadas.