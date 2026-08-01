La solidaridad está lista para viajar

Santa Fe donó 67 cajas con medicamentos para los damnificados por el terremoto en Venezuela

"Estamos muy felices con la respuesta de Santa Fe ante la tragedia", expresó Ibacivett Pérez, integrante de Asoven Santa Fe. Ahora será la Municipalidad de Santa Fe la encargada de trasladar toda la carga hasta Buenos Aires. De allí partirá el segundo vuelo con medicamentos rumbo a Venezuela.