A un mes de los terremotos que golpearon a Venezuela, la actriz Catherine Fulop encabeza una iniciativa solidaria para reunir donaciones para los afectados y para los refugios de La Guaira.
Catherine Fulop organiza un “arepazo” para colaborar con Venezuela
La actriz encabeza un evento solidario para recaudar fondos para los afectados por la catástrofe.
La convocatoria funciona bajo el nombre de "Arepazo solidario" y se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto en el local gastronómico Chacaito, en el barrio porteño de Palermo a partir de las 12 y se extenderá hasta agotar stock.
De acuerdo con el posteo que publicó la actriz en sus redes sociales, todo lo recaudado será destinado a fortalecer la labor de la organización Cocinando por Venezuela, que brinda su ayuda a las familias que permanecen en refugios improvisados tras la catástrofe.
"A un mes de los terremotos que golpearon a nuestro país, miles de familias siguen necesitando ayuda. Por eso nos unimos para apoyar a quienes trabajan incansablemente llevando alimentos a las personas más afectadas", expresó Fulop sobre el evento culinario y benéfico.
Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo de 5.546 muertos en el territorio y al menos 16.740 heridos. A su vez, los sismos dejaron a 17.907 personas sin hogar.