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Sube a 5.208 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Sube a 5.208 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Payamédicos voluntarios en La Guaira este fin de semana. Reuters.Payamédicos voluntarios en La Guaira este fin de semana. Reuters.
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El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5.208 el domingo (19.07.2026), luego de que las autoridades reportaran otros 89 fallecimientos.

Members of the Venezuelan NGO "Doctor Yaso, Payasos de Hospital," dressed in clown costumes, comfort a volunteer rescuer as people search for their loved ones beneath the rubble in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 18, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaFotos: Reuters

Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

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En tanto la cifra de heridos se mantiene en 16.740, el total de personas rescatadas llega a 6.462, mientras que 128.324 familias han recibido atención y 21.235 han sido acogidas en 107 campamentos temporales que el gobierno habilitó en las zonas afectadas, indicó el reporte.

Según el más reciente informe del gobierno, 856 edificios resultaron afectados por los terremotos y 190 colapsaron.

Medical personnel operate in the area as people search for the bodies of their loved ones beneath the rubble in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 18, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaFotos: Reuters

Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1.388 réplicas, indicaron las autoridades.

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