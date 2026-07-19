El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5.208 el domingo (19.07.2026), luego de que las autoridades reportaran otros 89 fallecimientos.
Informe oficial
Sube a 5.208 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela
Sube a 5.208 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela
Payamédicos voluntarios en La Guaira este fin de semana. Reuters.
Fotos: Reuters
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Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
En tanto la cifra de heridos se mantiene en 16.740, el total de personas rescatadas llega a 6.462, mientras que 128.324 familias han recibido atención y 21.235 han sido acogidas en 107 campamentos temporales que el gobierno habilitó en las zonas afectadas, indicó el reporte.
Según el más reciente informe del gobierno, 856 edificios resultaron afectados por los terremotos y 190 colapsaron.
Fotos: Reuters
Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1.388 réplicas, indicaron las autoridades.
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