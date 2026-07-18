Tras la tragedia

El FMI libera USD 346 millones para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó el acceso de Venezuela a 346 millones de dólares de sus recursos de reserva para financiar la reconstrucción tras los devastadores terremotos del 24 de junio. Los fondos estarán destinados a viviendas, infraestructura y servicios esenciales para las miles de familias afectadas.