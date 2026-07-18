Venezuela podrá disponer de 346 millones de dólares provenientes de sus recursos de reserva en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar la reconstrucción del país luego de los terremotos que sacudieron el territorio el pasado 24 de junio.
El FMI libera USD 346 millones para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó el acceso de Venezuela a 346 millones de dólares de sus recursos de reserva para financiar la reconstrucción tras los devastadores terremotos del 24 de junio. Los fondos estarán destinados a viviendas, infraestructura y servicios esenciales para las miles de familias afectadas.
El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien explicó que el financiamiento permitirá atender las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia, especialmente en materia de vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales.
En un comunicado oficial, la mandataria sostuvo que los recursos estarán destinados a "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", y agradeció el respaldo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por facilitar el acceso a esos fondos.
Fondos de disponibilidad inmediata para la emergencia
El desembolso corresponde al denominado tramo de reserva que Venezuela mantiene en el FMI, un mecanismo que permite a los países miembros acceder de manera rápida a recursos propios para hacer frente a situaciones excepcionales.
Días atrás, la vocera del organismo, Julie Kozack, había explicado que este instrumento constituye una fuente de liquidez de disponibilidad inmediata y que el Gobierno venezolano manifestó su intención de utilizarlo para responder a las consecuencias humanitarias del desastre.
El tramo de reserva es independiente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que permanecen retenidos en el organismo y que representan unos 4.500 millones de dólares. En conjunto, los activos venezolanos en el FMI rondan los 5.000 millones de dólares.
El diálogo entre Venezuela y el FMI se reactivó este año
El acceso a estos recursos es consecuencia del acercamiento institucional iniciado en abril, cuando el FMI y Venezuela retomaron formalmente las relaciones, interrumpidas desde 2019.
Desde entonces, ambas partes mantienen contactos técnicos para normalizar los mecanismos de cooperación financiera y avanzar en la eventual posibilidad de que el país vuelva a acceder a otras herramientas de financiamiento del organismo internacional.
Antes de confirmarse el desembolso, Rodríguez había mantenido una conversación telefónica con Kristalina Georgieva para gestionar la liberación de los fondos, al tiempo que reiteró el pedido para que cesen las sanciones internacionales que, según el Gobierno venezolano, dificultan el proceso de recuperación económica.
Más de 5.000 muertos y miles de familias sin hogar
Los terremotos registrados el 24 de junio provocaron una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de Venezuela. El balance oficial supera los 5.000 fallecidos, mientras que más de 16.700 personas resultaron heridas y cerca de 18.000 perdieron sus viviendas, principalmente en el estado de La Guaira, al norte del país.
Las autoridades estiman que la cifra de damnificados podría aumentar a medida que avancen las inspecciones técnicas sobre edificios que permanecen en pie, pero presentan daños estructurales. En una primera evaluación, el Gobierno calcula que será necesario construir alrededor de 25.000 viviendas para atender la emergencia habitacional.
En paralelo a las gestiones con el FMI, el Ejecutivo venezolano también solicitó al rey Carlos III del Reino Unido la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, al considerar que esos recursos podrían contribuir a financiar las tareas de reconstrucción.