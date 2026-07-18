Una violenta inundación repentina golpeó con dureza el norte de Vietnam, dejando un saldo trágico de al menos cuatro personas muertas y otras cuatro desaparecidas.
Vietnam: una inundación repentina dejó cuatro muertos y varios desaparecidos en el norte del país
El temporal que azota a la provincia montañosa de Lai Chau destruyó viviendas, cortó rutas y anegó cientos de hectáreas de cultivos. Un contingente de 500 rescatistas trabaja en la búsqueda de sobrevivientes, mientras los servicios meteorológicos advierten que las precipitaciones continuarán con fuerza en las próximas horas.
El desastre se desató durante la madrugada en Muong Than, una comuna rural ubicada en la provincia montañosa de Lai Chau. Según informaron los medios estatales, el fenómeno también provocó heridas a siete residentes locales, tras varios días consecutivos de precipitaciones ininterrumpidas en la región.
Las imágenes que trascendieron del lugar exponen la magnitud del fenómeno: calles completamente cubiertas por lodo rojizo, torrentes de agua turbia y enormes rocas combinadas con troncos que bloquean las rutas dañadas por la fuerza de la corriente.
Las autoridades provinciales iniciaron de inmediato la evaluación de los daños materiales mientras centran sus esfuerzos en localizar a los desaparecidos.
Despliegue de rescate y daños materiales
Ante la gravedad de la situación, el gobierno desplegó un operativo de emergencia compuesto por 500 rescatistas. Este contingente trabaja a contrarreloj para buscar a las personas atrapadas y evacuar a las familias que habitan en laderas inestables con alto riesgo de sufrir nuevos desprendimientos de tierra.
De acuerdo con el balance de la agencia gubernamental de gestión de desastres, el temporal causó estragos en la infraestructura básica de la región.
Las inundaciones destruyeron tramos clave de rutas, afectaron severamente las redes de energía eléctrica y dañaron cientos de viviendas. Además, el sector agrícola sufrió un duro impacto con más de 230 hectáreas de cultivos completamente cubiertas por el agua.
Alerta meteorológica en plena temporada de monzones
Las perspectivas para las próximas horas no son alentadoras. El organismo de gestión de desastres advirtió que el norte del país podría registrar acumulados de lluvia de hasta 250 milímetros en corto tiempo.
Ante este pronóstico, se emitió una alerta máxima por el peligro inminente de que ocurran nuevos deslizamientos de tierra e inundaciones relámpago en las áreas más vulnerables de la cordillera.
Vietnam atraviesa cada año una compleja temporada de lluvias y tifones que alcanza su mayor intensidad entre julio y septiembre, período donde los corrimientos de tierra son frecuentes.
En lo que va del año, los desastres naturales ya se cobraron la vida de decenas de personas en el país asiático y generaron pérdidas materiales millonarias, lo que enciende las alarmas frente a los antecedentes del año pasado, cuando los temporales dejaron un saldo de casi 500 víctimas fatales.