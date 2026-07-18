#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Catástrofe en Asia

Vietnam: una inundación repentina dejó cuatro muertos y varios desaparecidos en el norte del país

El temporal que azota a la provincia montañosa de Lai Chau destruyó viviendas, cortó rutas y anegó cientos de hectáreas de cultivos. Un contingente de 500 rescatistas trabaja en la búsqueda de sobrevivientes, mientras los servicios meteorológicos advierten que las precipitaciones continuarán con fuerza en las próximas horas.

Cuatro muertos deja inundación repentina en Vietnam. Foto: GentilezaCuatro muertos deja inundación repentina en Vietnam. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una violenta inundación repentina golpeó con dureza el norte de Vietnam, dejando un saldo trágico de al menos cuatro personas muertas y otras cuatro desaparecidas.

El desastre se desató durante la madrugada en Muong Than, una comuna rural ubicada en la provincia montañosa de Lai Chau. Según informaron los medios estatales, el fenómeno también provocó heridas a siete residentes locales, tras varios días consecutivos de precipitaciones ininterrumpidas en la región.

Mirá tambiénEl ébola no da tregua en el Congo: los muertos ya superan los 860

Las imágenes que trascendieron del lugar exponen la magnitud del fenómeno: calles completamente cubiertas por lodo rojizo, torrentes de agua turbia y enormes rocas combinadas con troncos que bloquean las rutas dañadas por la fuerza de la corriente.

Las autoridades provinciales iniciaron de inmediato la evaluación de los daños materiales mientras centran sus esfuerzos en localizar a los desaparecidos.

Despliegue de rescate y daños materiales

Ante la gravedad de la situación, el gobierno desplegó un operativo de emergencia compuesto por 500 rescatistas. Este contingente trabaja a contrarreloj para buscar a las personas atrapadas y evacuar a las familias que habitan en laderas inestables con alto riesgo de sufrir nuevos desprendimientos de tierra.

Mirá tambiénMedio Oriente: Irán atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y Baréin

De acuerdo con el balance de la agencia gubernamental de gestión de desastres, el temporal causó estragos en la infraestructura básica de la región.

Las inundaciones destruyeron tramos clave de rutas, afectaron severamente las redes de energía eléctrica y dañaron cientos de viviendas. Además, el sector agrícola sufrió un duro impacto con más de 230 hectáreas de cultivos completamente cubiertas por el agua.

Alerta meteorológica en plena temporada de monzones

Las perspectivas para las próximas horas no son alentadoras. El organismo de gestión de desastres advirtió que el norte del país podría registrar acumulados de lluvia de hasta 250 milímetros en corto tiempo.

Ante este pronóstico, se emitió una alerta máxima por el peligro inminente de que ocurran nuevos deslizamientos de tierra e inundaciones relámpago en las áreas más vulnerables de la cordillera.

Mirá tambiénUcrania intensifica sus ataques contra centros logísticos claves en Rusia

Vietnam atraviesa cada año una compleja temporada de lluvias y tifones que alcanza su mayor intensidad entre julio y septiembre, período donde los corrimientos de tierra son frecuentes.

En lo que va del año, los desastres naturales ya se cobraron la vida de decenas de personas en el país asiático y generaron pérdidas materiales millonarias, lo que enciende las alarmas frente a los antecedentes del año pasado, cuando los temporales dejaron un saldo de casi 500 víctimas fatales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro