Catástrofe en Asia

Vietnam: una inundación repentina dejó cuatro muertos y varios desaparecidos en el norte del país

El temporal que azota a la provincia montañosa de Lai Chau destruyó viviendas, cortó rutas y anegó cientos de hectáreas de cultivos. Un contingente de 500 rescatistas trabaja en la búsqueda de sobrevivientes, mientras los servicios meteorológicos advierten que las precipitaciones continuarán con fuerza en las próximas horas.