La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que disputarán Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Sheinbaum viajará a la final del Mundial 2026 tras recibir una invitación de Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Estados Unidos para presenciar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. La mandataria aceptó una invitación del presidente estadounidense Donald Trump y compartirá el palco con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
La mandataria mexicana informó que recibió una invitación directa del presidente estadounidense Donald Trump para estar presente en el encuentro decisivo del torneo, y que aceptó participar del evento junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.
“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos”, explicó Sheinbaum durante una conferencia con medios tras una actividad oficial en Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo.
Según detalló, viajará el sábado por la tarde hacia Estados Unidos y tiene previsto regresar a México el lunes por la mañana. Además, adelantó que grabará un mensaje para brindar más detalles sobre su participación en la final.
Un encuentro entre líderes de Norteamérica en la definición del Mundial
La presencia de Sheinbaum en la final reunirá a los principales dirigentes de los tres países que organizaron la Copa del Mundo 2026: México, Estados Unidos y Canadá.
El partido entre Argentina y España se disputará en el estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, uno de los escenarios principales del torneo y sede elegida para albergar el encuentro por el título mundial.
La asistencia de los mandatarios se producirá en un contexto de fuerte agenda diplomática entre los países norteamericanos, especialmente por las próximas negociaciones vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sheinbaum había decidido no asistir al partido inaugural
La presidenta mexicana había optado por no participar de la ceremonia inaugural del Mundial, realizada en México, y decidió entregar su entrada a una niña indígena que practica fútbol.
En aquella oportunidad, Sheinbaum explicó que prefería que el boleto fuera utilizado por una joven deportista como reconocimiento al esfuerzo y al desarrollo del fútbol en comunidades originarias.
Durante el torneo, además, asistió a distintos encuentros futbolísticos en Ciudad de México, donde acompañó actividades relacionadas con la participación mexicana en la competencia.
La final del Mundial y la agenda política detrás del partido
El viaje de Sheinbaum a Estados Unidos se dará pocos días antes de una nueva ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos por el futuro del T-MEC.
Las conversaciones están previstas para la próxima semana en Ciudad de México y serán una instancia clave luego de la revisión del acuerdo comercial, que continuará vigente hasta 2036 aunque sujeto a evaluaciones periódicas.
Mientras tanto, la atención internacional estará puesta en la definición del Mundial 2026, donde Argentina buscará sumar un nuevo título y España intentará conquistar por segunda vez la Copa del Mundo.