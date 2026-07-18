México

Sheinbaum viajará a la final del Mundial 2026 tras recibir una invitación de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Estados Unidos para presenciar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. La mandataria aceptó una invitación del presidente estadounidense Donald Trump y compartirá el palco con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.