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Maximiliano Pullaro
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Sheinbaum viajará a la final del Mundial 2026 tras recibir una invitación de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Estados Unidos para presenciar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. La mandataria aceptó una invitación del presidente estadounidense Donald Trump y compartirá el palco con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Claudia Sheinbaum estará en la definición del Mundial 2026 junto a Trump y Carney. Credito: REUTERS/Daniel BecerrilClaudia Sheinbaum estará en la definición del Mundial 2026 junto a Trump y Carney. Credito: REUTERS/Daniel Becerril
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que disputarán Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La mandataria mexicana informó que recibió una invitación directa del presidente estadounidense Donald Trump para estar presente en el encuentro decisivo del torneo, y que aceptó participar del evento junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos”, explicó Sheinbaum durante una conferencia con medios tras una actividad oficial en Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo.

Mexican President Claudia Sheinbaum attends a press conference with Swiss Federal President Guy Parmelin (not pictured) at the National Palace in Mexico City, Mexico, July 8, 2026. REUTERS/Daniel BecerrilSheinbaum confirmó que verá Argentina-España en la final del Mundial 2026

Según detalló, viajará el sábado por la tarde hacia Estados Unidos y tiene previsto regresar a México el lunes por la mañana. Además, adelantó que grabará un mensaje para brindar más detalles sobre su participación en la final.

Un encuentro entre líderes de Norteamérica en la definición del Mundial

La presencia de Sheinbaum en la final reunirá a los principales dirigentes de los tres países que organizaron la Copa del Mundo 2026: México, Estados Unidos y Canadá.

El partido entre Argentina y España se disputará en el estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, uno de los escenarios principales del torneo y sede elegida para albergar el encuentro por el título mundial.

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La asistencia de los mandatarios se producirá en un contexto de fuerte agenda diplomática entre los países norteamericanos, especialmente por las próximas negociaciones vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum había decidido no asistir al partido inaugural

La presidenta mexicana había optado por no participar de la ceremonia inaugural del Mundial, realizada en México, y decidió entregar su entrada a una niña indígena que practica fútbol.

En aquella oportunidad, Sheinbaum explicó que prefería que el boleto fuera utilizado por una joven deportista como reconocimiento al esfuerzo y al desarrollo del fútbol en comunidades originarias.

Durante el torneo, además, asistió a distintos encuentros futbolísticos en Ciudad de México, donde acompañó actividades relacionadas con la participación mexicana en la competencia.

(260611) -- CIUDAD DE MEXICO, 11 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de México de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum (c), reaccionando mientras observa el partido del Grupo A de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, en la Ciudad de México, capital de México, el 11 de junio de 2026. (Xinhua/Presidencia de México) (ra) (ce)Sheinbaum confirmó que verá Argentina-España en la final del Mundial 2026

La final del Mundial y la agenda política detrás del partido

El viaje de Sheinbaum a Estados Unidos se dará pocos días antes de una nueva ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos por el futuro del T-MEC.

Las conversaciones están previstas para la próxima semana en Ciudad de México y serán una instancia clave luego de la revisión del acuerdo comercial, que continuará vigente hasta 2036 aunque sujeto a evaluaciones periódicas.

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Mientras tanto, la atención internacional estará puesta en la definición del Mundial 2026, donde Argentina buscará sumar un nuevo título y España intentará conquistar por segunda vez la Copa del Mundo.

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