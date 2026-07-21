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Venezuela convoca a familiares de víctimas de los terremotos para pruebas de ADN

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del pasado 24 de junio dejaron más de 5.200 fallecidos y más de 16.700 heridos en siete estados, siendo La Guaira el más afectado.

A casi un mes de los sismos, las tareas de rescate continúan y las cifras de muertos se actualizan día a día.A casi un mes de los sismos, las tareas de rescate continúan y las cifras de muertos se actualizan día a día.
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El Gobierno de Venezuela convocó este martes a la población a acudir de forma voluntaria a realizarse pruebas de ADN para completar el proceso de identificación de los fallecidos, tras los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio.

Rescuers recover the body of a victim from the rubble of a collapsed building, in the aftermath of the June 24 earthquakes in Caraballeda, La Guaira, Venezuela, July 20, 2026. REUTERS/Gaby OraaRescatistas aun recuperan cuerpos de entre los esxombros en La Guaira.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) detalló en un comunicado que la convocatoria está dirigida a las personas que tengan la seguridad o indicio de que familiares se encuentran en Los Silos de Bolívariana de Puerto (Bolipuerto), en el estado La Guaira (centro), o en la sede del Senamecf, en Bello Monte (Caracas).

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La finalidad, según el texto, es "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias; la institución convoca a los familiares directos consanguíneos en su sede principal (Caracas)".

Toys and flowers are placed at a makeshift memorial created by family members of victims of the June 24 earthquakes in Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, July 20, 2026. REUTERS/Gaby OraaMemorial a las víctimas de los terremotos en La Guaira. Reuters.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del pasado 24 de junio dejaron más de 5.200 fallecidos y más de 16.700 heridos en siete estados, siendo La Guaira el más afectado.

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