Identificación genética

Venezuela convoca a familiares de víctimas de los terremotos para pruebas de ADN

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del pasado 24 de junio dejaron más de 5.200 fallecidos y más de 16.700 heridos en siete estados, siendo La Guaira el más afectado.