El Gobierno de Venezuela convocó este martes a la población a acudir de forma voluntaria a realizarse pruebas de ADN para completar el proceso de identificación de los fallecidos, tras los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio.
Venezuela convoca a familiares de víctimas de los terremotos para pruebas de ADN
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del pasado 24 de junio dejaron más de 5.200 fallecidos y más de 16.700 heridos en siete estados, siendo La Guaira el más afectado.
El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) detalló en un comunicado que la convocatoria está dirigida a las personas que tengan la seguridad o indicio de que familiares se encuentran en Los Silos de Bolívariana de Puerto (Bolipuerto), en el estado La Guaira (centro), o en la sede del Senamecf, en Bello Monte (Caracas).
La finalidad, según el texto, es "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias; la institución convoca a los familiares directos consanguíneos en su sede principal (Caracas)".
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del pasado 24 de junio dejaron más de 5.200 fallecidos y más de 16.700 heridos en siete estados, siendo La Guaira el más afectado.