Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron en el primer semestre de 2026 un total de los U$S 9.237,1 millones, lo que representó un aumento del 28,2% respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con el relevamiento difundido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
Por el aumento de las cantidades, las exportaciones santafesinas se acercaron a los U$S 10 mil millones
En el primer semestre del año alcanzaron los U$S 9.237,1 millones, lo que representó un aumento del 28,2%. Los volúmenes vendidos al exterior tuvieron una suba del 24,8%, mientras que los precios aumentaron 2,7% en términos interanual.
De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo estadístico provincial, el importante incremento de las ventas al exterior estuvo impulsadas por un fuerte incremento de los volúmenes que en el semestre alcanzó el 24,8%, mientras que los precios aumentaron 2,7% en términos interanual.
Así, el primer semestre desde la provincia de Santa Fe se exportó 3,651 millones de toneladas más que en el primer semestre de 2025 lo que se reflejó en un ingreso de U$S 2029,5 millones más que el mismo período.
El producto que más dólares genero en el primer semestre fue Residuos y desperdicios de la industria alimenticia con U$S 3.035,6 millones seguido de Grasas y aceites con U$S 2.902,3 millones, Cereales U$S 915,8 millones, Carnes U$S 690,2 millones, Semillas y frutos oleaginosos U$S 323,4 millones, Productos lácteos U$S 296,5 millones, Productos químicos y conexos U$S 265 millones¸ Máquinas y aparatos, material eléctrico U$S 164,4 millones, Productos de molinería U$S 129,5 millones y Pieles y cueros U$S 54,1 millones.
De acuerdo con la información proporcionada por el IPEC, el monto de las exportaciones de Productos primarios en el primer semestre del año fue de U$S 1.293,4 millones, 25,1% más que en el mismo período de 2025; en tanto las Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 7.174,3 millones y registraron una suba de 30,7% en relación al mismo período del año anterior.
Respecto de las Manufacturas de origen industrial, las ventas al exterior en el primer semestre de 2026 sumaron U$S 693,8 millones, 11,3% más que en igual período del año 2025 y el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$S 75,7 millones, reflejando una variación interanual positiva de 24,8%.
India fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 16,9%. Brasil se situó en el segundo lugar, concentrando el 6,6% de los envíos. En tercer lugar, se ubicó China, con una participación del 6,2% del total. Después se ubicaron Vietnam, Indonesia, Chile, Perú, Arabia Saudita, Ecuador y Estados Unidos.