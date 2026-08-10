Primer semestre

Por el aumento de las cantidades, las exportaciones santafesinas se acercaron a los U$S 10 mil millones

En el primer semestre del año alcanzaron los U$S 9.237,1 millones, lo que representó un aumento del 28,2%. Los volúmenes vendidos al exterior tuvieron una suba del 24,8%, mientras que los precios aumentaron 2,7% en términos interanual.