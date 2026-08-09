Informe

Las ventas de las PyMEs cayeron 3,8% en julio y acumulan un retroceso de 2,7% en lo que va del año

El relevamiento de CAME mostró una baja interanual y otra del 2,1% frente a junio. Seis de los siete rubros relevados registraron caídas. Los comerciantes señalaron menor poder adquisitivo, mayores gastos en servicios y dificultades para financiar compras.