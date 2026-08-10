El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, firmó el Decreto Nº 217, mediante el cual dispuso la suspensión preventiva por 30 días hábiles de cuatro agentes municipales e inició los correspondientes sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias vinculadas al funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido y Tarifado.
Reconquista: suspenden por 30 días a 4 empleados municipales e inician sumarios por presuntas irregularidades en el SEM
La medida fue dipuesta por el Ejecutivo. Fue a raíz de inconsistencias relacionadas con la rendición de fondos provenientes del Sistema de Estacionamiento Medido.
La medida alcanza a: Mai, Erika Vanesa, agente de planta permanente de la Secretaría de Control Público; Ferrari, Gabriel Enrique, agente municipal de la misma secretaría; Batistuta, Walter Fernando, agente municipal de la Secretaría de Control Público; Esteban, María Inés, agente de planta permanente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Investigación administrativa
El decreto ordena la instrucción de un sumario administrativo para determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades administrativas que pudieran corresponder. Asimismo, designa como instructora de las actuaciones a la abogada Daniela Elizabeth Peralta.
Mientras dure la investigación, los cuatro agentes permanecerán suspendidos por el término de 30 días hábiles administrativos, contados desde la notificación de la medida.
El decreto también dispone que los agentes suspendidos entreguen de manera inmediata toda la documentación, registros, planillas, comprobantes, dispositivos electrónicos, credenciales, usuarios, contraseñas, correos institucionales y cualquier otro elemento vinculado al Sistema de Estacionamiento Medido y Tarifado que se encuentre bajo su guarda o administración.
Manejo de fondos y sumario
Según trascendió, las actuaciones estarían relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos del área de Estacionamiento Medido.
La investigación se desarrolla, por el momento, en el ámbito administrativo y tiene como objetivo establecer si existieron incumplimientos o responsabilidades disciplinarias por parte de los agentes involucrados.
Debido a la repercusión del caso, sos secretarios General, Guillermo Romero Mansur, y de Control Público, Nicolás Sandrigo, junto a la instructora sumariante Daniela Elizabeth Peralta, brindaron una conferencia de prensa este lunes para explicar el alcance de la investigación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en el Sistema de Estacionamiento Medido.
Durante la presentación confirmaron que cuatro agentes municipales fueron suspendidos preventivamente mientras avanza el sumario administrativo y remarcaron que la medida busca preservar la investigación y garantizar el normal funcionamiento del servicio.
La abogada Peralta informó que ya se encuentra habilitada para iniciar las actuaciones. Explicó que en los próximos días comenzarán las notificaciones y posteriormente las audiencias con los agentes involucrados, respetando los plazos y garantías del procedimiento administrativo.
Además señaló que el objetivo es reunir toda la prueba necesaria antes de emitir conclusiones sobre eventuales responsabilidades.
Por qué fueron apartados
Nicolás Sandrigo, titular del área del que depende el SEM, explicó que la suspensión preventiva tiene como finalidad evitar interferencias en la investigación. Indicó que los empleados ya no tienen acceso a oficinas, documentación, sistemas informáticos, usuarios, claves ni demás herramientas vinculadas al Sistema de Estacionamiento Medido.
«El apartamiento es para resguardar todo lo relacionado con el funcionamiento del sistema y permitir que la investigación avance sin obstáculos», sostuvo.
Los funcionarios revelaron que la situación comenzó a investigarse el 21 de julio, cuando surgieron inconsistencias relacionadas con la rendición de fondos provenientes del sistema.
A partir de ese momento se trabajó junto a Contaduría Municipal y con la empresa encargada del soporte tecnológico para reconstruir la operatoria y verificar la información disponible.
Según explicaron, el sistema registra cada movimiento mediante una «huella digital», lo que permite reconstruir las operaciones realizadas por los distintos usuarios.
Rendición
Uno de los aspectos que más remarcaron los funcionarios fue que las presuntas irregularidades no estarían vinculadas con la plataforma tecnológica, sino con la administración y rendición del dinero recaudado. «El problema no está en el sistema, sino en la rendición de los fondos al municipio», afirmaron durante la conferencia.
También recordaron que desde hace tiempo la Municipalidad impulsa que la mayor parte de los pagos se realicen por medios electrónicos justamente para disminuir el manejo de efectivo y mejorar los controles.
Usuarios y créditos
Los funcionarios llevaron tranquilidad a los vecinos al asegurar que quienes cargaron crédito para estacionar no sufrieron perjuicios. Explicaron que todos los créditos adquiridos continúan disponibles en las cuentas de los usuarios. «El vecino no fue damnificado. Quien cargó crédito lo sigue teniendo disponible», señalaron.
En ese sentido aclararon que, de existir un perjuicio económico, el eventual damnificado sería exclusivamente el Municipio de Reconquista, situación que justamente busca determinar el sumario administrativo.
Las autoridades insistieron en que se trata de una investigación administrativa en curso y evitaron adelantar conclusiones respecto de las responsabilidades de los agentes suspendidos.
Indicaron que el resultado dependerá de las pruebas que se incorporen durante el proceso y de las declaraciones que se recibirán en las próximas semanas.