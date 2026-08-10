La Tangoteca

Para el récord de mi vida… sos una fácil carrera

El tango "Canchero" refleja la historia de un hombre que vive sus días como si fuera el protagonista de una eterna puja de caballos en las que va de "ganador", confiado en su suerte y sus habilidades. Sin darse cuenta, quizás, que en el amor, las cosas que realmente importan son otras.