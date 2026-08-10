El próximo miércoles 12 de agosto, a las 10.30, se realizará en el Centro de Jubilados y Pensionados de Salto Grande el sorteo de preselección de 16 viviendas que se encuentran en la etapa final de construcción.
16 familias serán preseleccionadas para acceder a viviendas en Salto Grande
El sorteo de preselección se realizará el 12 de agosto. El complejo habitacional contempla 15 unidades de dos dormitorios y una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida. También se ejecutan obras de infraestructura urbana y servicios
El complejo habitacional presenta actualmente un avance del 80 % en las viviendas y del 60 % en la infraestructura urbana. Los trabajos incluyen la colocación de pisos, mampostería y distintas terminaciones, mientras que en el entorno se ejecutan tareas vinculadas con la apertura y estabilización de calles, cordón cuneta y tendido de redes.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la obra se encuentra “en su etapa final” y destacó que el acceso a una vivienda propia permite “brindar estabilidad a las familias y consolidar comunidades con infraestructura y servicios de calidad”.
La inversión destinada al proyecto supera los 1.500 millones de pesos.
Cómo será el sorteo
El procedimiento del 12 de agosto corresponde a una instancia de preselección. Las personas que resulten sorteadas deberán posteriormente atravesar un proceso de evaluación técnica y social a cargo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, previo a la adjudicación definitiva de las unidades.
Del total de viviendas, dos estarán destinadas a integrantes de las fuerzas de seguridad, otras dos a personas con discapacidad —una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida— y las 12 restantes corresponderán a la demanda general.
Características del complejo
El conjunto habitacional está integrado por 15 viviendas de tipología compacta y una unidad adaptada para personas con movilidad reducida. Las unidades están ubicadas en la manzana delimitada por las calles Paraguay, General Campos, Callao y Santa Fe.
Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero.
Además de la construcción de las unidades habitacionales, el proyecto contempla la infraestructura urbana necesaria para su funcionamiento, con redes de agua potable y energía eléctrica, alumbrado público, cordón cuneta, estabilizado de calles, veredas accesibles y arbolado.
Con los trabajos actualmente en ejecución, el complejo avanza hacia la finalización de las viviendas y la concreción de las obras complementarias de infraestructura.